فرهاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد امانت کتاب در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کشور اظهار کرد: سرانه امانت کتاب در کانون پرورش فکری در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی بیان کرد: تهیه و توزیع منابع کتابخانهای در کانون، از جمله کتابهای خریداری شده از بیرون و همچنین کتابهای تولیدی کانون، با وجود افزایش قیمت کتاب، روند روبه رشدی را طی کرده است.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بهتنهایی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۵۰۰ هزار جلد کتاب در مراکز کانون پرورش فکری کشور توزیع شده است.
فلاح گفت: در مجموع، کانون پرورش فکری در سراسر کشور حدود ۱۰ میلیون جلد منبع کتابخانهای در اختیار دارد که این حجم از کتابها، گرچه ممکن است که در واقع نشاندهنده فعالیت گستردهای است.
وی ادامه داد: حضور فعال و پرشور نوجوانان در مراکز کانون، رشد چشمگیر اعضا، افزایش امانت کتاب، توسعه منابع، و مهمتر از همه، توانمندسازی مربیان از طریق آموزشهای کاربردی، همگی نشانههایی از حرکت رو به جلوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای تحقق اهداف متعالی خود است.
فلاح با اشاره به بازتعریف نقش مربی در کانون پرورش فکری، از کتابدار سنتی تا عامل فعال اجتماعی بیان کرد: نقش مربی در مراکز کانون، دیگر صرفاً کتابداری و امانتدهی کتاب نیست بلکه مربی امروز، عاملی فعال و تأثیرگذار در حوزه کودک و نوجوان در منطقه خود محسوب میشود.
