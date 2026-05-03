به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی، معاون تربیت و آموزش فراجا اظهار کرد: در پی اشتیاق و اظهار علاقه طیف وسیعی از نسل نوجوان و جوان برای ورود به سازمان انتظامی و پلیس، طرح راه اندازی و تاسیس« دبیرستان‌های پلیس» طی جلسات مستمر کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود:با ابعاد سنجی دقیق، کارشناسی و همه جانبه، راه اندازی « دبیرستان های پلیس» به عنوان راهبردی اساسی برای حرکت عالمانه به سوی تحقق پلیس حرفه ای، امین و مردمی در دستور کار فراجا قرار گرفت.

معاون تربیت و آموزش فراجا با طرح این پرسش که آیا فضا و درگاه ورود مشتاقان و علاقه مندان به سازمان انتظامی صرفا باید در مقطع درجه داری یا افسری فراهم باشد؟ توضیح داد: بر این ایده و راهبرد متمرکز شدیم که امکانات آموزشی با بالاترین سطح از استانداردها را به سمت مقاطع پایین تر از دیپلم سوق دهیم؛در واقع دبیرستان های پلیس به منظور گسترش آموزش‌های تخصصی و تربیت نسل آینده پلیس در دستور کار فرماندهی انتظامی قرار گرفت تا تلفیق آموزش‌های عمومی، تخصصی و مهارتی، زمینه‌ساز تربیت دانش‌آموزانی باهوش،دارای انگیزه و استعداد برای ورود به مسیر حرفه‌ای پلیسی شود و دبیرستان های پلیس درگاهی برای نوجوانان و جوانان علاقه مند ورود به سازمان انتظامی و پلیس باشد.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: از طرفی، راه‌اندازی دبیرستان های پلیس به صورت «شبانه روزی» به نوعی علاوه بر فراهم آوری بستری مناسب و ایده آل برای آموزش، پرورش و تربیت نسل آینده، گامی جدی برای تربیت فرماندهان آینده فراجا و کادر سازی انتظامی است.

وی اشاره کرد : در فاز اول، به زودی زود، پس از اعلام جزئیات مربوط به نحوه جذب،پذیرش و ثبت نام دانش آموزان،شرایط عمومی و اختصاصی و زمان بندی مراحل گزینش، از بین داوطلبان ورود به دبیرستان های پلیس، «برترین ها» برگزیده می شوند و دانش آموزان«پسر» حائز شرایط می توانند تحصیلات خود را در این مراکز از مقطع دوم متوسطه در سه رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی (البته با تخصیص سهمیه های متفاوت در هر رشته ) آغاز کنند.

سردار حمیدی یادآور شد: در واقع ؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصت و امکان تحصیل و بهره مندی از بهترین و برترین فضا ، امکانات و مزایای آموزشی را برای نوجوانان باهوش، مومن، علاقه مند برای ورود به حرفه پلیسی را در دبیرستان های پلیس به صورت " رایگان" فراهم کرده است تا این اقدام، سرمایه گذاری برای آینده کشور باشد.

معاون تربیت و آموزش فراجا تاکید کرد: شرایط ایده آل آموزشی و بالاتر از سطح استاندارد در همه ابعاد اعم از محیط و فضا، امکانات آموزشی،مهارتی، تربیتی،آمادگی جسمانی و ... با حضور اساتید مجرب و صاحب نام آموزشی و تربیتی، متون غنی،فوق برنامه های متنوع و ... در دبیرستان های پلیس پیش بینی و فراهم شده است.

وی اشاره کرد: دبیرستان های پلیس دارای فضای فوق العاده آموزشی است؛ کلاس های درسی مجهز به فناوری های نوین و به روز، وجود امکانات ورزشی و سالن های تخصصی آموزش ورزش های رزمی (جودو، کاراته و ...)،سالن فوتسال، استخر شنا، زمین چمن فوتبال و ... بخشی از این امکانات است.

این مقام ارشد انتظامی از تجهیز دبیرستان های پلیس به آزمایشگاه های مجهز و به روز علمی- آموزشی، آزمایشگاه های هوش مصنوعی، کارگاه های مهارت محور و ... خبر داد و گفت : با پیش بینی سالن مجهز تیراندازی، آموزش تخصصی این مهارت توسط اساتید و مربیان برتر برای محصلان این دبیرستان در نظر گرفته شده است.

معاون تربیت و آموزش فراجا اشاره کرد: فضا و امکانات عالی خوابگاهی نیز برای پذیرفته شدگان دبیرستان های شبانه روزی پلیس پیش بینی شده است ؛ از طرفی در تقویم آموزشی اردوهای متنوع علمی، تفریحی، ورزشی و ... نیز لحاظ شده است.

سردار حمیدی گفت: باتوجه به فرصت ها، امکانات و مزایای «برتر» تحصیلی و آموزشی در دبیرستان های پلیس، به زودی شاهد رقابت مشتاقان و داوطلبان ورود به دبیرستان های پلیس خواهیم بود و توصیه می کنم والدین و دانش‌آموزان این فرصت طلایی را غنیمت شمارند و با توجه به شرایط ویژه‌ای که دبیرستان‌های پلیس فراهم می‌آورد، تلاش کنند تا جزو پذیرفته شدگان باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی شاهد فعالیت دبیرستان های پلیس خواهیم بود؟ بیان کرد: فعالیت دبیرستان پلیس سپهبد شهید «محمد باقری»، به عنوان « اولین » مرکز، برابر تقویم آموزشی، از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ (مهرماه پیش رو ) ،در بهترین محیط آموزشی با برترین و پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات در منطقه ۵ تهران آغاز می شود.

سردار حمیدی خاطرنشان کرد: در مرحله اول، متقاضیان و داوطلبان ساکن استان تهران و هم جوار، امکان ثبت نام و طی مراحل جذب را دارند؛تا در «اولین» دبیرستان پلیس به نام سپهبد شهید« باقری » فرصت تحصیل و کسب مهارت های حرفه ای را داشته باشند، البته علاوه بر این مرکز ، تاسیس و راه اندازی دبیرستان های پلیس در سایر استان ها، با قطب بندی بر مبنای جغرافیا،در ۶ مرکز استان هدف در دستور کار است و به گونه ای هدف گذاری شده تا در مراحل بعدی و در یک بازه زمانی مشخص و برنامه ریزی شده( تا سال ۱۴۰۷ )شاهد تخصیص این ظرفیت عظیم و غنی آموزشی برای سایر علاقمندان ورود به دبیرستان های پلیس و البته پذیرفته شدگان در سایر استان های کشور باشیم.