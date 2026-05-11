به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزشی دبیرستان پلیس در پایتخت کشور، با هدف تربیت نیروهای متخصص و متعهد، فعالیت خود را آغاز کرده و به دانش‌آموزان علاقه‌مند، فرصتی منحصربه‌فرد برای تحصیل در فضایی حرفه‌ای و امن ارائه می‌دهد. این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی آماده پذیرش دانش‌آموزان واجد شرایط از استان‌های تهران، البرز و قم است و تلاش دارد آموزش‌های خود را مطابق بالاترین استانداردهای روز کشور ارائه کند.

مسئولان دبیرستان پلیس از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرده‌اند تا جهت اطلاع از آخرین وضعیت پذیرش، شرایط ثبت‌نام و اخبار مربوط به توسعه آینده مرکز، کانال رسمی دبیرستان را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

همچنین برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌های آموزشی و راه‌اندازی شعب مشابه در سایر استان‌های کشور در سال آینده در دستور کار قرار دارد. این اقدام، گامی مهم در راستای فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برابر و تربیت نیروهای متعهد در سراسر ایران اسلامی خواهد بود.