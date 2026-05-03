به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: دبیرستان های پلیس، از بین دانش‌آموزان مستعد پسر، با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی، جهت ورود به مقطع دوم متوسطه در رشته‌های نظری (علوم تجربی، ریاضی‌فیزیک و علوم انسانی) ثبت نام می کند. در مرحله نخست، جذب در استانهای تهران، البرز و قم بوده و در ادامه، فرایند پذیرش در کل کشور نیز انجام خواهد شد.

این فرصت بی‌نظیر امکانات آموزشی و رفاهی مناسبی را فراهم آورده و آینده شغلی روشنی را برای جوانان رقم می‌زند، لذا متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و شرایط ثبت‌نام، در روزهای آتی به سایت گزینش پلیس به آدرس gozinesh.police.ir و همچنین پیام‌رسان بله به نشانی dabirestan_police@ مراجعه کنند.