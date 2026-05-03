۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

اعلام شرایط ثبت‌نام پسران در دبیرستان‌های پلیس

سخنگوی فراجا گفت: دبیرستان‌های پلیس از بین دانش‌آموزان مستعد پسر برای ورود به مقطع دوم متوسطه در رشته‌های نظری ثبت‌نام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: دبیرستان های پلیس، از بین دانش‌آموزان مستعد پسر، با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی، جهت ورود به مقطع دوم متوسطه در رشته‌های نظری (علوم تجربی، ریاضی‌فیزیک و علوم انسانی) ثبت نام می کند. در مرحله نخست، جذب در استانهای تهران، البرز و قم بوده و در ادامه، فرایند پذیرش در کل کشور نیز انجام خواهد شد.

این فرصت بی‌نظیر امکانات آموزشی و رفاهی مناسبی را فراهم آورده و آینده شغلی روشنی را برای جوانان رقم می‌زند، لذا متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و شرایط ثبت‌نام، در روزهای آتی به سایت گزینش پلیس به آدرس gozinesh.police.ir و همچنین پیام‌رسان بله به نشانی dabirestan_police@ مراجعه کنند.

    • کم داشتیم IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      فقط همینو کم داشتیم ، از یارو میپرسن دیپلم چه رشته ای داری ؟ اونم بگه پلیسم ؟ بچه هجده ساله که هنوز سربازی هم نرفته بگه پلیسم ؟ ارگان حساس پلیس را قراره بدن دست پسربچه ها ؟
      • یاوران IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
        مگه چه عیبی داره پلیس بودن بچه ها در ضمن دیگه بچه نیستند قشر نوجوان مملکت هستند مگه بده بشن پلیس حسین فهمیده نه دیپلم پلیس داشت نه 18سالش بود .ولی مقتدر و استقلال داشت اونم فقط بخاطر روحیه ی عالی که داشت.هیچوقت پسر بچه ها را دست کم نگیرید.اونها قادر به جابجایی کوه هستند. قدرت والایی دارند

