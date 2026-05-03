۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

بهسازی جاده آرادان - کندقلی خان با ۶۵ میلیارد ریال اعتبار کلید خورد

آرادان- معاون راهداری سمنان از اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور استراتژیک آرادان به کندقلی خان با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: طی سه ماه آینده، تردد در این مسیر تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی صبح یکشنبه در بازدید محورهای روستایی غرب استان سمنان از آغاز عملیات تعریض و بهسازی محور آرادان به کندقلی خان خبر داد و افزود: این پروژه با اعتبار ۶۵ میلیارد ریالی در حال احداث است.

وی اهداف این طرح را ارتقا ایمنی و بهبود دسترسی روستایی در آرادان عنوان کرد و ادامه داد: با تکمیل این طرح راه دسترسی روستایی کندقلی خان، کهن آباد، فروان و سایر روستاهای منطقه تسهیل می شود.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید به اینکه این پروژه می کوشد تا تردد مردم ساکن این مناطق با ایمنی مطلوب تر برقرار شود، ابراز داشت: طبق برآوردها این پروژه طی سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

موسوی طول این محور را سه کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون طرح با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت راه های روستایی نظیر این اقدامات برای سایر شهرستان های استان سمنان نیز انجام گرفته و برخی نیز در دستور کار است تا از این طریق خدمت ایمنی بیشتر به شهروندان ارائه شود.

