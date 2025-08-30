به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی روستای رامه آرادان بر اولویت بخشی دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی در این شهرستان تاکید کرد و ابراز داشت: افتتاح یک طرح گازرسانی در آرادان در همین هدف گذاری تعریف شده است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم تا زیرساخت‌های مورد نیاز روستاهای آرادان را تأمین کنیم، افزود: در زمینه تأمین آب شهرستان آرادان نیز تلاش‌ها و پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: دولت با وجود مشکلات اعتباری، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم تلاش دارد تا بهترین شرایط را برای توسعه روستاهای استان سمنان ایجاد کند.

کولیوند در ادامه از حمایت صنعتگران و سرمایه گذاران در آرادان هم خبر داد و گفت: کنار صنعت گران و تولید کنندگان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه موضوع راه و گازرسانی از اولویت‌های استان سمنان در کنار تأمین آب است، افزود: امروز شاهد راه اندازی طرحی هستیم که می‌تواند گاز روستای رامه را تأمین کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه برای این طرح ۸۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، ابراز کرد: بیش از ۹ هزار متر خط انتقال گاز و شبکه در این طرح احداث شده است.