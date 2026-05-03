هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار قبل از ظهر دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) و پایان آن اواخر وقت دوشنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید ( گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر خواهد بود و افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.