۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش تندبادهای موقت و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی (پیرو هشدار دریایی سطح زرد ۴ اردیبهشت ) خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بامداد دوشنبه هفتم اردیبهشت و پایان آن اواخر چهارشنبه نهم اردیبهشت خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش تندبادهای موقت ( گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار روز دوشنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر، سه شنبه و چهارشنبه به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6812182

