۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۱

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان اظهار کرد: زمان شروع این هشدار بامداد پنجشنبه سوم اردیبهشت و پایان آن عصر پنجشنبه خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید غالباً شمال غربی (گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر اعلام شده است.

وی افزود: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

