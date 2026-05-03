اجرای رزمایش دامپزشکی در ۱۰ روستای جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقا پور کاظمی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری این رزمایش در همکاری با سپاه کربلای مازندران و بسیج اقشار کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت:با توجه به اهمیت این رزمایش، ۲۹ هزار دز واکسن به دام‌های مختلف علیه بیماری‌های خطرناکی مانند آبله و شاربن تزریق شد.

وی ادامه داد:علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها، ۶۰ رأس گاو علیه بیماری شاربن، ۸۶ قلاده سگ علیه هاری و ۷ هزار دز واکسن برای طیور بومی در روستاهای آستانه‌سر و گل‌محله نیز انجام شد.

آقاپور کاظمی همچنین به دیگر خدمات این رزمایش اشاره کرد و افزود:در کنار واکسیناسیون، تیم‌های جهادی دامپزشکی به معاینه بالینی دام‌ها، توزیع داروهای ضدانگل و تقویتی و همچنین سموم مورد نیاز برای مبارزه با بیماری‌ها پرداخته‌اند.

وی تأکید کرد:این رزمایش به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و نیز کاهش خسارات اقتصادی ناشی از بیماری‌ها برگزار شده است.

وی اضافه کرد:این اقدامات نه تنها سلامت دام‌ها را تضمین می‌کند، بلکه به امنیت غذایی و بهداشت عمومی نیز کمک خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه دامداران در حاشیه رزمایش خبر داد و گفت:در این کلاس‌ها، دامداران با نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک مانند تب مالت، هاری، تب کریمه کنگو، آبله و شاربن آشنا شدند.

آقاپور کاظمی ضمن قدردانی از حضور مسئولین سپاه در این رزمایش، آن را نماد همکاری مؤثر بین نهادها برای حمایت از دامداران منطقه دانست و افزود:این همکاری‌ها باعث افزایش اثربخشی اقدامات و کمک به بهبود شرایط دامداری در این مناطق خواهد شد.