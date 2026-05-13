۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

کاهش ۲۸ درصدی بیماری‌های دامی در مازندران

ساری- مدیرکل دامپزشکی مازندران از کاهش ۲۸ درصدی کانون‌های بیماری‌های دامی در استان طی یک سال گذشته خبر داد و اجرای طرح‌های گسترده واکسیناسیون، پایش مستمر و سم‌پاشی را از عوامل آن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این اداره کل در طول سال گذشته، اظهار کرد: بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون علیه بیماری‌های مختلف دامی در سطح استان انجام شده است که نقش مؤثری در کنترل و کاهش شیوع بیماری‌ها داشته است.

وی از کاهش ۵۶ درصدی کانون‌های مثبت هاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: واکسن‌های شاربن، آبله، تب‌برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، لمپی اسکین و بروسلوز مهم‌ترین واکسن‌های تزریقی بودند که جمعیت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و بیش از یک میلیون رأس دام سنگین استان را پوشش دادند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: در کنار واکسیناسیون، ۱۷ هزار و ۳۰۰ رأس دام تحت تست سل و توبرکولیناسیون قرار گرفته و از ۳۲ هزار رأس نیز نمونه‌گیری خون برای آزمایش بروسلوز (تب مالت) انجام شده است. همچنین سم‌پاشی جایگاه‌ها و بدن دام‌ها علیه بیماری‌های انگلی و ناقلین، کاهش ۲۸ درصدی کانون‌های بیماری‌های دامی را به همراه داشته است.

آقاپور کاظمی مجموع خدمات ارائه‌شده در این بازه زمانی را بیش از ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار مورد عنوان کرد و گفت: این موفقیت علاوه بر حفظ سرمایه ملی دامی، امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم را ارتقا داده و صادرات فرآورده‌های خام دامی استان را با رشد محسوسی همراه ساخته است.

وی با تأکید بر استمرار پایش‌ها و واکسیناسیون هدفمند، ابراز امیدواری کرد: در سال جاری شاهد کاهش بیشتری در کانون‌های بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت و هاری باشیم.

