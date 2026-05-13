به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این اداره کل در طول سال گذشته، اظهار کرد: بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون علیه بیماریهای مختلف دامی در سطح استان انجام شده است که نقش مؤثری در کنترل و کاهش شیوع بیماریها داشته است.
وی از کاهش ۵۶ درصدی کانونهای مثبت هاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: واکسنهای شاربن، آبله، تببرفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، لمپی اسکین و بروسلوز مهمترین واکسنهای تزریقی بودند که جمعیت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و بیش از یک میلیون رأس دام سنگین استان را پوشش دادند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: در کنار واکسیناسیون، ۱۷ هزار و ۳۰۰ رأس دام تحت تست سل و توبرکولیناسیون قرار گرفته و از ۳۲ هزار رأس نیز نمونهگیری خون برای آزمایش بروسلوز (تب مالت) انجام شده است. همچنین سمپاشی جایگاهها و بدن دامها علیه بیماریهای انگلی و ناقلین، کاهش ۲۸ درصدی کانونهای بیماریهای دامی را به همراه داشته است.
آقاپور کاظمی مجموع خدمات ارائهشده در این بازه زمانی را بیش از ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار مورد عنوان کرد و گفت: این موفقیت علاوه بر حفظ سرمایه ملی دامی، امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم را ارتقا داده و صادرات فرآوردههای خام دامی استان را با رشد محسوسی همراه ساخته است.
وی با تأکید بر استمرار پایشها و واکسیناسیون هدفمند، ابراز امیدواری کرد: در سال جاری شاهد کاهش بیشتری در کانونهای بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت و هاری باشیم.
