  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

رزمایش سپاه تهران بزرگ با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار شد

رزمایش سپاه تهران بزرگ با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار شد

رزمایش سپاه تهران بزرگ با محوریت آمادگی برای مقابله با دشمن، در سطح سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با رمز لبیک یا خامنه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ قائد شهید، حضرت امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) با محوریت آمادگی برای مقابله با دشمن، در سطح سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با رمز لبیک یا خامنه‌ای برگزار شد.

سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ و فرمانده این رزمایش، از آمادگی کامل گردان‌ها و تیم‌های تکاور سپاه و بسیج خبر داد و با بیان اینکه در این رزمایش تمامی سناریوهای از پیش تمرین‌شده، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تیمی و فردی در مقابل دشمن در هر سرزمینی تمرین شد و مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشت: ارتقای توانایی رزمی برای مقابله با هرگونه تحرک دشمن آمریکایی-صهیونی، از اهداف و سناریوهای اجراشده این رزمایش بود که با موفقیت انجام و همه اهداف رزمایش محقق شد.

رزمایش بزرگ قائد شهید، حضرت امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) به مدت پنج شبانه‌روز در مناطق عملیاتی اطراف تهران برگزار شد.

کد مطلب 6827870
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه