۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

رزمایش دامپزشکی در ۶ روستای جویبار برگزار شد

جویبار - مدیرکل دامپزشکی مازندران از برگزاری سومین رزمایش جهاد دامپزشکی استان در شش روستای بخش گهرباران شهرستان میاندورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این رزمایش با رویکرد ارائه خدمات رایگان پیشگیرانه در مناطق روستایی و با همکاری بسیج کشاورزی، ستاد بنیاد برکت، فرمان امام (ره) و بخش خصوصی در روستاهای سوربن، قاجارخیل خورندین، برگه، ولوجا، طبقده و دلمرز اجرا شد.

وی افزود: ۱۲ اکیپ تخصصی متشکل از کارشناسان و دامپزشکان در قالب این رزمایش فعالیت داشتند و در مجموع ۱۰ هزار و ۴۲۰ نوبت واکسن دام سبک علیه سه بیماری خطرناک طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله گوسفندی و بزی و شاربن تزریق شد که نقش مؤثری در پیشگیری از تلفات دامی و تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران همچنین از واکسیناسیون ۴۷ قلاده سگ علیه بیماری هاری خبر داد و تصریح کرد: هاری یکی از بیماریهای مشترک مهم بین انسان و دام است و کنترل آن در اولویت اصلی سازمان دامپزشکی قرار دارد.

آقاپور کاظمی با تأکید بر نقش آموزش در افزایش بهرهوری دامداران توضیح داد: آموزش چهره به چهره در حین معاینه و ویزیت رایگان دام در تمامی دامداریها انجام شد و بر اساس نیاز دامداران، داروهای تقویتی به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

وی به اقدامات سمپاشی در این رزمایش اشاره کرد و گفت: برای مبارزه با انگلهای خارجی و کاهش جمعیت ناقلان بیماری، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع از جایگاههای دامی و بدن حدود یک هزار رأس دام سبک سمپاشی شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و نیروهای جهادی تأکید کرد: این رزمایشها تا پوشش کامل مناطق محروم و کمبرخوردار استان ادامه خواهد یافت و هدف ما ارتقای سطح بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دامی در تمام نقاط مازندران است.

