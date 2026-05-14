رزمایش دامپزشکی در ۶ روستای جویبار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این رزمایش با رویکرد ارائه خدمات رایگان پیشگیرانه در مناطق روستایی و با همکاری بسیج کشاورزی، ستاد بنیاد برکت، فرمان امام (ره) و بخش خصوصی در روستاهای سوربن، قاجارخیل خورندین، برگه، ولوجا، طبقده و دلمرز اجرا شد.

وی افزود: ۱۲ اکیپ تخصصی متشکل از کارشناسان و دامپزشکان در قالب این رزمایش فعالیت داشتند و در مجموع ۱۰ هزار و ۴۲۰ نوبت واکسن دام سبک علیه سه بیماری خطرناک طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله گوسفندی و بزی و شاربن تزریق شد که نقش مؤثری در پیشگیری از تلفات دامی و تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران همچنین از واکسیناسیون ۴۷ قلاده سگ علیه بیماری هاری خبر داد و تصریح کرد: هاری یکی از بیماریهای مشترک مهم بین انسان و دام است و کنترل آن در اولویت اصلی سازمان دامپزشکی قرار دارد.

آقاپور کاظمی با تأکید بر نقش آموزش در افزایش بهرهوری دامداران توضیح داد: آموزش چهره به چهره در حین معاینه و ویزیت رایگان دام در تمامی دامداریها انجام شد و بر اساس نیاز دامداران، داروهای تقویتی به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

وی به اقدامات سمپاشی در این رزمایش اشاره کرد و گفت: برای مبارزه با انگلهای خارجی و کاهش جمعیت ناقلان بیماری، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع از جایگاههای دامی و بدن حدود یک هزار رأس دام سبک سمپاشی شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و نیروهای جهادی تأکید کرد: این رزمایشها تا پوشش کامل مناطق محروم و کمبرخوردار استان ادامه خواهد یافت و هدف ما ارتقای سطح بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دامی در تمام نقاط مازندران است.