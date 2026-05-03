محکوم مالی با گلریزان دانش آموزان زنجانی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق به همراه بهروز عباسی، دادستان مرکز استان زنجان با حضور در دبستان پسرانه میقات زنجان از اقدام ارزشمند معلمان این مدرسه در راستای ترویج همدلی و تشویق دانش آموزان برای کمک به همنوعان تجلیل کردند.

وی اظهار داشت: این دانش آموزان در حرکت بسیار ارزشمند پول خرید وسایل آتش بازی و ترقه چهارشنبه سوری آخر سال خود را جمع آوری و موجبات آزادی یک محکم مالی غیر عمد را فراهم کردند.

فرجی برحق با بیان اینکه شهر زنجان مشهور به بهشت خیران است، گفت: بر اساس اعلام مدیر ستاد دیه کشور، استان زنجان به لحاظ کمک های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم مالی غیر عمد رتبه برتر را در سطح کشور دارد، که این موضوع نشانگر همدلی و نوع دوستی مردم مؤمن استان است.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه خداوند متعال در آیاتی از کلام الله وحی کمک به نیازمندان را از صفات مومنین بیان کردند، ادامه داد : امروز یک محکوم مالی با پرداخت بدهی از محل گلریزان دانش آموزان این مدرسه از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.