به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان امروز پنجشنبه طی سخنانی تأکید کرد که تردد امن کشتی‌ها از تنگه هرمز به ثبات امنیت منطقه ای مرتبط است و نمی توان این دو را از هم تفکیک کرد.

واکنش جدید مسقط به تازه ترین تحولات مربوط به تنگه هرمز در حالی است که روزنامه وال‌استریت ژورنال اخیرا به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که مذاکرات میان ایران و عمان برای اجازه یافتن جهت افزایش تردد دریایی در تنگه هرمز پیشرفت‌ داشته است.

بر اساس این گزارش، مقام های آمریکایی مدعی شدند که مذاکرات ایران و عمان می‌تواند فشار بازار جهانی انرژی را کاهش دهد. اما آنها اذعان کردند که توافق میان ایران و عمان ممکن است به تثبیت کنترل تهران بر تنگه هرمز بینجامد.