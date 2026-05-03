تاثیر جلیقه های وزنه دار در بهبود سلامت استخوان های سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، با این حال، یک نکته وجود دارد: محققان اخیراً خاطرنشان کردند که اگر فعال نباشید، جلیقه به استخوانهای شما کمکی نخواهد کرد.«جیسون فانینگ»، محقق ارشد و استادیار علوم سلامت و ورزش در دانشگاه ویک فارست، در یک بیانیه خبری گفت: «اگر قرار است جلیقه به افراد بپوشانیم، باید آنها را برای تحرک و فعالیت آموزش دهیم.
مانند هر ابزاری، این جلیقه برای شما بدون تحرک، کارساز نخواهد بود.»محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که سالمندان به دلیل از دست دادن تراکم استخوان که به طور طبیعی با افزایش سن رخ میدهد، بیشتر در معرض شکستگی استخوان هستند.با این حال، محققان گفتند که اگر یک سالمند دارای اضافه وزن یا چاق سعی کند با کاهش وزن اضافی سلامت کلی خود را بهبود بخشد، این کاهش تراکم استخوان میتواند تسریع شود.
به این دلیل که بخشی از کاهش وزن ناشی از استخوانها و عضلاتی که از آنها پشتیبانی میکنند، میشود.این مطالعه بررسی کرد که آیا پوشیدن جلیقه وزنهدار میتواند با جایگزینی موقت وزن از دست رفته یا حتی اضافه کردن وزن اضافی، تأثیر برنامه کاهش وزن بر سلامت استخوان را جبران کند یا خیر.
برای این مطالعه، محققان ۱۳۴ نفر با میانگین سنی۶۷ سال را استخدام کردند. همه آنها یا اضافه وزن داشتند یا چاق بودند. محققان آنها را به یکی از سه گروه تقسیم کردند که در یک برنامه کاهش وزن شرکت میکردند.یک گروه حداقل هشت ساعت در روز جلیقه وزنهدار میپوشیدند و در یک برنامه کاهش وزن شرکت میکردند، گروه دوم جلیقه نمیپوشیدند اما به طور منظم تمرینات قدرتی به همراه یک برنامه کاهش وزن انجام میدادند و گروه سوم فقط در برنامه کاهش وزن شرکت میکردند.
نتایج نشان داد افرادی که جلیقه وزنهدار میپوشیدند و زمان بیشتری را صرف ایستادن یا قدم زدن میکردند، تغییرات مثبتی در تراکم استخوان خود داشتند.از سوی دیگر، افرادی که فقط در یک برنامه کاهش وزن شرکت میکردند، تراکم استخوان خود را از دست دادند، در حالی که افرادی که تمرینات مقاومتی انجام میدادند، هیچ تغییری در تراکم استخوان نداشتند.
محققان فکر میکنند که صرف زمان بیشتر برای حرکت، فرد را در معرض وزن بیشتری از جلیقه قرار میدهد و باعث میشود از مزایای بیشتری بهرهمند شوند.این تیم اکنون در حال طراحی یک مطالعه جدید است تا بررسی کند که آیا تشویق افراد به حرکت بیشتر، اثربخشی جلیقه وزنهدار را در حفظ توده استخوانی افزایش میدهد یا خیر.
این تیم در مطالعه خود نتیجه گرفت: «این نتایج به ضرورت تحقیقات بیشتر برای بررسی اثربخشی مداخله جلیقه وزنهدار همراه با حرکت در طول روز برای حفظ سلامت استخوان در میان سالمندان در حین کاهش وزن اشاره دارد.»
