عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۹ شامگاه شنبه، ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حادثه تصادف زنجیرهای میان پنج خودروی خاور، پراید ۱۱۱، کوییک و دو دستگاه پژو ۲۰۶ در محور نجفآباد به خمینیشهر به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، ۳ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریتهای پزشکی بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را برای آسیبدیدگان آغاز کردند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: این حادثه ۹ مصدوم شامل ۷ خانم و ۲ آقا بر جای گذاشت که پس از ارزیابیهای پیشبیمارستانی، جهت ادامه فرآیند درمان به بیمارستان ۹ دی منظریه منتقل شدند.
علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
