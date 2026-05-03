عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۹ شامگاه شنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، حادثه تصادف زنجیره‌ای میان پنج خودروی خاور، پراید ۱۱۱، کوییک و دو دستگاه پژو ۲۰۶ در محور نجف‌آباد به خمینی‌شهر به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، ۳ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را برای آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: این حادثه ۹ مصدوم شامل ۷ خانم و ۲ آقا بر جای گذاشت که پس از ارزیابی‌های پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه فرآیند درمان به بیمارستان ۹ دی منظریه منتقل شدند.

علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.