رهاشدگی ۱۹ ساله ورزشگاه سیمرغ؛ دستگاه قضایی ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در بازدید از ورزشگاه امام رضا(ع) شهرستان سیمرغ که با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران انجام شد، با اشاره به احداث و بهره برداری از این سالن ورزشی چند منظوره در سال ۱۳۸۶ افزود: متاسفانه از تاریخ مذکور تاکنون این ورزشگاه بلا استفاده باقی مانده و به محل امنی برای افراد معتاد و همچنین نگهداری احشام تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز تاسف از وضعیت موجود این ورزشگاه و پیگیری مسئولین شهرستان و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان برای رفع مشکل مذکور، تصریح کرد: حفظ و صیانت از حقوق بیت المال برای دستگاه قضایی بسیار مهم و ارزشمند است و قطعاً اجازه نخواهیم داد ساختمانی که حدود ۱۹ سال قبل به مرحله بهره برداری رسیده این گونه بلاتکلیف رها شود.

پوریانی با بیان اینکه بسیاری از تجهیزات سالن مورد سرقت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بازسازی و آغاز به کار این سالن ورزشی و استفاده جوانان از محیطی سالم، خواست مردم منطقه و شهرستان است و دادگستری با احترام به خواست مردم، اجازه سوء استفاده به برخی افراد را نخواهد داد و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان مازندران در اجرای ماده ۲۷، این ورزشگاه را در اسرع وقت به بخش خصوصی واگذار نموده تا نسبت به بازسازی و تعمیرات لازم برای ورزشگاه اقدام کندو قطعاً منافع این مهم به مردم منطقه باز خواهد گشت.

پوریانی تاکید کرد: دستگاه قضایی مازندران تا حصول نتیجه پیگیر موضوع خواهد بود و موارد قانونی لازم را با حساسیت رصد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: به برخی افراد که به دنبال سوء استفاده از این وضعیت هستند و به دلیل نفع شخصی اجازه انجام اقدامات لازم و بهره مند شدن عامه مردم را نمی دهند؛ تذکر می دهم.

وی تاکید کرد:دستگاه قضایی استان در این خصوص کاملاً قاطع بوده و رئیس حوزه قضایی بخش در صدور نیاز نسبت به صدور دستورات قضایی لازم اقدام خواهد کرد.