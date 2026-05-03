ابلاغ فهرست جدید صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز برخی اختلالات و ابهامات گمرکی در روند صادرات فرآوردههای پالایشگاهی و پتروشیمی، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامهای تکلیف صادرات این اقلام را مشخص کرد. صادرات اقلام زیر رعایت ضوابط، بلامانع است:
- دوده صنعتی (ذیل کد تعرفه ۲۸۰۳۰۰۰۰)
- اتیلن (تحت تعرفه ۲۹۰۱۲۱۰۰)
- انواع نفتا شامل سبک، سنگین و میانی (تحت ردیفهای ۲۹۰۱۱۰۹۰ و ۲۷۱۰۱۲۹۰)
- نفت کوره (تحت ردیفهای ۲۷۰۷۵۰۰۰ و ۲۷۱۰۱۲۹۰)
- انواع حلالهای نفتی، نفت سفید و Residue (ذیل تعرفه ۲۷۱۰۱۲۹۰ و ۲۷۱۰۱۹۹۰)
- گاز مایع (LPG) (ذیل تعرفه ۲۷۱۱۱۹۹۰)، گاز بوتان (۲۷۱۱۱۳۹۰) و گوگرد (۲۵۰۳۰۰۹۰)
صادرات انواع محصولات نفتا، نفت کوره و حلالهای نفتی که با هیدروکربنهای تولیدی «مینیریفاینریها» مشترک هستند نیز فعلا بلامانع است؛ با این حال تمام هیدروکربنهای حاوی انواع زایلین (مخلوط، پارا، اورتو و...)، تولوئن، اسید استیک، بنزن، لوبکات، ایزوبوتانول و MTBE از این قاعده مستثنی بوده و صادرات آنها تابع مقررات و محدودیتهای خاص خود خواهد بود.
