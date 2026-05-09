به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح، امکان استفاده از باقیمانده سقف بهینهسازی کد تعرفههای مربوط به این وزارتخانه برای متقاضیان فراهم میشود.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان میتوانند با استفاده از ظرفیت باقیمانده سقف بهینهسازی کد تعرفهها نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
همچنین کاربران سامانه جامع تجارت با نقش بازرگان حقیقی یا حقوقی میتوانند با وارد کردن کد تعرفه مورد نظر خود در مسیر تعیینشده در سامانه، میزان باقیمانده قابل استفاده از سقف بهینهسازی هر کد تعرفه را مشاهده کنند.
گفتنی است این امکان با هدف مدیریت بهتر ثبت سفارشها و اطلاع بازرگانان از ظرفیت باقیمانده هر کد تعرفه در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
