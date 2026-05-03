ورزشکاران تا پای جان پای کار انقلاب هستند

مظفر علیشاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشمار ورزشکاران استان در راهپیماییهای شبانه دو ماه اخیر اظهار کرد: این مشارکت و حضور مردم نماد اراده پولادین ملت ایران در دفاع از این آب و خاک است.
وی با برشمردن رشتههای ورزشی حاضر در این راهپیماییها اظهار داشت: در این ایام ورزشکاران قزوینی در کنار مردم بودند و این حضور یک پیام روشن دارد و آن این است که ما پس از نزدیک به دو ماه، همچنان با همان اراده اولیه در صحنه هستیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با تأکید بر تداوم این حضور گفت: به امید خدا، حتی اگر این مسیر یک سال هم طول بکشد، ما مثل همه مردم، مثل این ملت برانگیخته، در کنارشان حضور خواهیم داشت و دین خود را به این نظام و انقلاب ادا خواهیم کرد. همه ما، چه ورزشکار، چه غیرورزشکار، چه مدیر و چه غیرمدیر، در بستر این نظام و انقلاب پرورش یافتهایم و نسبت به مملکت خود احساس تکلیف میکنیم. انشاءالله با تمام توان، تا پای جان از این کشور دفاع خواهیم کرد.
علیشاهی با اشاره به ظرفیت اجتماعی ورزشکاران تصریح کرد: ورزش ذاتاً جذابیت دارد و ورزشکاران نیز قشری پرمخاطب و دارای پیرو هستند. حضور این عزیزان در میادین، حضور مخاطبان و طرفدارانشان را هم تقویت میکند. این چرخه تأثیرگذاری، به امید خدا ادامه خواهد داشت تا هر زمان که احساس شود دیگر نیازی به حضور مردم در خیابانها و میادین نیست.
وی گفت: آنهایی که از روز اول مردد بودند میان جمعیت بیایند و این میدان را تماشا کنند و اراده این ملت را از نزدیک ببینند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: این مردم دیگر از هیچ ابرقدرتی، از هیچ دشمنی نمیترسند. دیدن این صحنهها روحیه میدهد، اعتماد به نفس میدهد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قزوین با بهرهگیری از ادبیات ورزشی، از این همبستگی ملی به عنوان «اراده تیم پیروز» یاد کرد و افزود: این اراده، تیم پیروزی است.
وی تاکید کرد: این ملت با همین روحیه، حامی سیاستها و سیاستگذاریهای رهبر عزیزمان و تمام کسانی است که پای میز مذاکره نشستهاند. ملت ایران تیم مذاکرهکننده خود را تقویت میکند تا انشاءالله در آن نبرد دوم نیز جمهوری اسلامی پیروز شود.
علیشاهی در پایان چشماندازی روشن برای ورزش کشور ترسیم کرد و گفت: بعد از این آرامش، همان پرچمی که امروز در کف میدان و خیابان برافراشته است انشاءالله توسط ورزشکاران ما در میادین بینالمللی ورزشی به اهتزاز درخواهد آمد.
