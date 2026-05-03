محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه آیین غرس ۲۰۰ اصله «نهال امید» که به پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب، شهدای عملیات رمضان و ایثارگران منطقه ۱۴ برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی معلمان در عرصه فرهنگ و آموزش اظهار کرد: معلمان در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند و ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی کشور بدون توجه جدی به شأن و منزلت این قشر امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در مسیر جهاد تبیین و پیشرفت علمی، معلمان اصلی‌ترین حلقه پیوند میان نسل جوان و ارزش‌های فرهنگی و ملی هستند و تقویت جایگاه آنان باید به عنوان یک اولویت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دنبال شود.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به روند توسعه در قطب شمال شرقی شهر تصریح کرد: با رویکرد عدالت‌محور مدیریت شهری و حمایت شورای اسلامی شهر اصفهان، پروژه‌های عمرانی متعددی در این منطقه تعریف و اجرا شده و همین موضوع موجب شده منطقه ۱۴ در حال حاضر از نظر حجم و تعداد پروژه‌های فعال عمرانی در جایگاه نخست میان مناطق پانزده‌گانه شهر قرار گیرد.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در این محدوده را احداث زیرساخت‌های انتظامی دانست و گفت: کلانتری حصه که سال‌ها از مطالبات اصلی ساکنان این منطقه بود، در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

کریمی افزود: با راه‌اندازی این مجموعه انتظامی، علاوه بر محله حصه، مناطق جلوان، ارزنان و دارک نیز از مزایای افزایش ضریب امنیت اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

وی در ادامه به برخی پروژه‌های شاخص منطقه اشاره کرد و گفت: پروژه بزرگ شهید رئیسی با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان همچنین از پیشرفت مطلوب پروژه‌های فرهنگی و ورزشی این منطقه خبر داد و اظهار کرد: فرهنگسرا و ورزشگاه حصه نیز با سرعت در حال تکمیل است و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها می‌تواند به شکل قابل توجهی سرانه‌های فرهنگی و ورزشی در این منطقه کمتر برخوردار را ارتقا دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی در این بخش از شهر گفت: در راستای گسترش حمل‌ونقل ریلی، برنامه‌ریزی برای احداث چهار ایستگاه جدید مترو در منطقه ۱۴ انجام شده است.

کریمی با بیان اینکه هزینه احداث هر کیلومتر مترو حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک و کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی در شهر اصفهان است.

وی به اجرای طرح‌های محیط‌زیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: با همکاری آستان مقدس حضرت زینب (س)، آیین کاشت ۲۰۰ اصله «نهال امید» به یاد شهدای عملیات رمضان اجرا شد که این اقدام در راستای لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب درباره توسعه درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی انجام شده است.