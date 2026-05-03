انتقال ۲۲۰۰۰ کیلوگرم پسماندهای شیمیایی و دارویی ارومیه به اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی در این زمینه اظهار کرد: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در محل بارگیری حضور یافته و بر روند جمع ‌آوری و انتقال پسماندها به ‌منظور رعایت کامل ضوابط زیست ‌محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی نظارت دقیق داشتند.

وی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماند افزود: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان است و این واحدها موظف ‌هستند از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی نسبت به ثبت درخواست انتقال پسماند اقدام کنند.

خانی افزود: در این راستا ۲۲ هزار کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی ارومیه برای امحای اصولی به مرکز مورد تایید محیط زیست در اصفهان منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه همچنین از بررسی و پیگیری چهار مورد شکایت مردمی درباره تخلفات زیست‌ محیطی واحدهای صنعتی و فعالیت‌ های آلاینده طی هفته گذشته خبر داد.

وی با اشاره به شیوه‌ های دریافت گزارش ‌های مردمی افزود: شکایات و گزارش ‌های مربوط به تخلفات زیست ‌محیطی به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و از طریق سامانه‌ های ارتباطی دریافت می ‌شود و رسیدگی سریع و مؤثر به این موارد در اولویت کاری کارشناسان این اداره قرار دارد.

خانی اظهار کرد: شکایات مطرح ‌شده شامل اعتراض اهالی روستای خانقاه سرخ نسبت به تردد خودروهای سنگین حامل شن و ماسه، دو واحد غیر مجاز بازیافت پلاستیک و آلودگی زیست محیطی ناشی از فعالیت یک واحد شن و ماسه در روستای پر بوده که تمامی این موارد تا حصول نتیجه نهایی در حال پیگیری است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف زیست‌ محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند.