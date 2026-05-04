احسان خادمی بهابادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، نیازمند امنیت است؛ امنیت لازمه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت امنیت در فرآیند توسعه کشورها اظهار داشت: همه اقتصاددانان و تحلیلگران می‌دانند که هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور و پیشرفت اقتصادی نیازمند امنیت است؛ بدون امنیت، امکان تحقق شاخص‌های توسعه‌ای وجود ندارد.

امنیت، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری خارجی است



خادمی بهابادی با بیان اینکه یکی از لوازم اصلی پیشرفت اقتصادی یک کشور میزان سرمایه‌گذاری خارجی است، افزود: در حوزه توسعه اقتصادی کشورها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستند و اگر کشوری از امنیت برخوردار نباشد، به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگرچه امنیت لازمه توسعه در همه ابعاد اجتماع است، اما در حوزه توسعه اقتصادی اهمیت آن بیشتر است، برای هرگونه پیشرفت اقتصادی، امنیت ملی بسیار مهم است.

دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در کشور است

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: دشمنان ما به دنبال سیاست نه جنگ و نه صلح هستند تا کشور را در موضع ناامنی قرار دهند و مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی کشور ما شوند.

وی افزود: پس از آتش‌بس نیز یکی از دلایل ادامه این سیاست، قرار دادن اقتصاد کشور در وضعیت ضعیف است. بنابراین لازم است در مذاکرات و در موضوع تنگه هرمز، مدیریت امنیتی و حاکمیت خود را به صورت جدی تثبیت کنیم.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز در امنیت ملی و اقتصاد کشور



خادمی بهابادی با تأکید بر نقش تنگه هرمز در امنیت ملی بیان کرد: مدیریت امنیت تنگه هرمز و حاکمیت بر آن، علاوه بر تضمین امنیت، بازدارندگی نیز ایجاد می‌کند و ما را به امنیت پایدار می‌رساند. همچنین این موضوع از نظر اقتصادی فوق‌العاده مهم است و می‌توان درآمدهای زیادی از این حوزه به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: در سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶، مهم‌ترین مسئله، امنیت تنگه هرمز معرفی شده است؛ در حالی که هنوز ایران تنگه را نبسته بود و جنگی نیز آغاز نشده بود آمریکا به دنبال آن بوده است. این نشان می‌دهد امنیت تنگه هرمز تا چه اندازه برای آن‌ها اهمیت دارد.

وی افزود: برای کشور ما که در حاکمیت آن تنگه هرمز قرار دارد و کشور ساحلی آن محسوب می‌شود، این موضوع می‌تواند در حوزه امنیت و اقتصاد بسیار مؤثر باشد.



کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: تثبیت مدیریت امنیتی و حاکمیتی بر تنگه هرمز نقش زیادی در تحقق شعار سال دارد، زیرا این نقطه هم امنیت ما را تضمین می‌کند، هم از نظر اقتصادی عوایدی دارد و هم قدرت ملی و سیاسی کشور را افزایش می‌دهد.

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی



خادمی بهابادی در ادامه با باز تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون‌زا است که در حوزه خودکفایی مطرح می‌شود که باید تکیه بر توان داخلی باشد و حوادث بیرون از کشور نقش کمی در آن داشته باشد.

وی افزود: فلسفه اقتصاد مقاومتی این است که وابستگی به خارج کاهش یابد و فشارها و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال می‌شود خنثی شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: خنثی‌سازی تحریم‌ها و جلوگیری از وابستگی اقتصاد به کشورهای خارجی، به‌گونه‌ای که آن‌ها نتوانند با بالا بردن قیمت ارز اقتصاد کشور را به چالش بکشند، نکته‌ای بسیار مهم است.



تنگه هرمز، وحدت و تولید ملی؛ سه ضلع تحقق شعار سال هستند

استاد دانشگاه و نویسنده یزدی با تبیین ابعاد شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» تأکید کرد که امنیت ملی، تثبیت مدیریت امنیتی بر تنگه هرمز، تکیه بر توان داخلی، حمایت از مرزنشینان، روستاییان، عشایر و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و همچنین گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، از مهم‌ترین الزامات تحقق این شعار و تقویت تولید ملی و خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

وی ادامه داد: با اتحاد در بسیاری از کالاهای استراتژیک، با توان داخلی، حمایت از مرزنشینان و حمایت از شهرهای مرزی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا بکنند بسیار اهمیت دارد.

خادمی بهابادی افزود: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تولیدی‌های کوچک که فوق‌العاده در این قضیه مهم است، حمایت از بانوان و مشاغل خانگی، نیز از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

تولید ملی و اقتصاد مقاومتی مکمل یکدیگر هستند



وی تأکید کرد: همه این‌ها نیازمند اتحاد ملی و وحدت ملی است؛ وحدت ملی علاوه بر اینکه ما را در بالا بردن میزان تولیدات داخلی بسیار کمک می‌کند، موجب تقویت تولید ملی در سایه امنیت ملی می‌شود، به دنبال آن هرچقدر تولید ملی افزایش پیدا کند، اقتصاد مقاومتی در سطح بالاتری قرار می‌گیرد، در واقع تولید ملی و اقتصاد مقاومتی مکمل همدیگر هستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حمایت از عشایر، مرزنشینان و روستاییان که تولیدکننده غذا هستند و امنیت غذایی و تولید محصولات غذایی را بر عهده دارند، در افزایش قابل توجه تولید بسیار مهم است. وحدت ملی و اتحاد در این زمینه علاوه بر کسب موفقیت و بالا بردن تولیدات، در سایه حمایت از یکدیگر انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تولیدکنندگان از هم حمایت کنند، این نشان از وحدت و اتحاد ملی است، افزایش تولید ملی سبب تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود و ما را در برابر دشمن متحد و یکپارچه نشان می‌دهد. دشمن نیز وقتی ببیند مردم با هم متحد هستند، از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناامید می‌شود و تحقق شعار سال برای این موضوع حائز اهمیت است.

توسعه روابط اقتصادی با همسایگان شرقی و آسیای میانه

خادمی بهابادی در ادامه با اشاره به اهمیت روابط منطقه‌ای اظهار داشت: گسترش روابط اقتصادی ایران با همسایگان شرقی و همسایگان در آسیای میانه و قفقاز به علت اشتراکات فراوان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، دینی و مذهبی می‌تواند در تحقق شعار سال و رشد اقتصادی بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: خط آهن سراسری بین ایران و چین که بیش از ده هزار کیلومتر است نیز در خنثی‌سازی تحریم‌ها و محاصره اقتصادی دشمنان فوق‌العاده مهم است و تحقق شعار سال را محقق می‌کند.

وحدت ملی منجر به پیشرفت اقتصادی می‌شود

وی در پایان با تأکید بر نقش وحدت ملی گفت: وحدت ملی و اتحاد مردم نقش مؤثری در پیشرفت اقتصاد دارد و اگر مردم متحد باشند و محصولات اساسی، خوراک و پوشاک خود را از تولید داخل تأمین کنند، زمینه تقویت اقتصاد مقاومتی فراهم می‌شود.