به گزارش خبرنگار مهر،در حالی که جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم و سلطه هوش مصنوعی بر تمامی ارکان حیات بشری قرار دارد، جوامع در حال توسعه با چالشی دوگانه روبرو هستند: از یک سو، سرعت سرسام‌آور تغییرات تکنولوژیک و از سوی دیگر، ساختارهای سنتی که در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند. در برخی جوامع، این چالش به شکلی حادتر بروز کرده است؛ و در آن ها ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که در آن «پوسته» تکنولوژی به سرعت وارد شده و مصرف می‌شود، اما «هسته» و فرهنگ نوآوری در هزارتوی قوانین دست‌وپاگیر گرفتار مانده است.

وقتی ابزار جایگزین «فرآیند» می‌شود

نخستین لایه آسیب‌شناختی در مواجهه با تکنولوژی در ایران، غلبه‌ی نگاه ابزارمحور است. بسیاری از نهادها و سازمان‌ها تصور می‌کنند با خرید تجهیزات پیشرفته، اتوماسیون اداری یا راه‌اندازی اپلیکیشن‌های متعدد، به جرگه جوامع مدرن پیوسته‌اند. این در حالی است که تکنولوژی در ذات خود یک «فرآیند» و یک «راهکار برای حل مسئله» است، نه صرفاً یک کالا.

خریداری سخت‌افزارهای گران‌قیمت بدون داشتن نرم‌افزار فکری و نیروی انسانی متخصص برای بهره‌برداری بهینه، منجر به اتلاف منابع می شود. ما با حجم زیادی از تجهیزات تکنولوژیک روبرو هستیم که به دلیل عدم درک منطق حاکم بر آن‌ها، در بهترین حالت تنها از بخش کوچکی از ظرفیتشان استفاده می‌شود. این مدرنیزاسیون ویترینی، مانع از شکل‌گیری یک زیرساخت واقعی برای جهش دیجیتال شده است.

اکوسیستم استارتاپی؛ میان خلاقیت اصیل و کپی‌برداری

در دهه اخیر، موجی از کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران شکل گرفت که نویدبخش تحولی بزرگ در اقتصاد بود. اما با گذشت زمان، مشخص شد که بسیاری از این تجربه‌ها، تنها «نسخه‌برداری‌های بومی» از نمونه‌های موفق جهانی (مانند آمازون یا اوبر) بوده‌اند که در فضای گلخانه‌ای و به دور از رقابت بین‌المللی رشد کرده‌اند.

اگرچه این کسب‌وکارها در تسهیل زندگی روزمره نقش داشتند، اما به دلیل عدم پیوند با زنجیره ارزش جهانی و محدودیت‌های زیرساختی، نتوانستند به «تولیدکننده دانش» تبدیل شوند. خطر بزرگ در اینجاست که این اکوسیستم به جای تمرکز بر «نوآوری‌های لبه‌ تکنولوژی»، در سطح خدمات واسطه‌گری باقی بماند. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که مغزافزار این سیستم‌ها بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند، نه اینکه صرفاً از خلأ حضور رقبای خارجی برای رشد انحصاری استفاده کند.

مهاجرت معکوس داده‌ها

در دنیای امروز، «داده» نفت جدید است. هر کلیک، هر جستجو و هر تراکنش مالی شهروندان، بخشی از سرمایه ملی محسوب می‌شود که قدرت پیش‌بینی و مدیریت آینده را فراهم می‌کند. اما شکاف تکنولوژیک باعث شده است که بخش بزرگی از داده‌های حیاتی کاربران ایرانی در سرورهای شرکت‌های بزرگ فرامرزی ذخیره و پردازش شود.

این موضوع نه تنها یک چالش امنیتی، بلکه یک بحران اقتصادی است. وقتی ما توان پردازش و تحلیل داده‌های خود را نداشته باشیم، عملاً مدیریت آینده‌ی خود را به الگوریتم‌هایی سپرده‌ایم که در خارج از مرزها نوشته می‌شوند. استقلال ملی در قرن بیست و یکم، بیش از آنکه به مرزهای جغرافیایی وابسته باشد، به «حاکمیت بر داده‌ها» و داشتن زیرساخت‌های بومی پردازش ابری وابسته است؛ حوزه‌ای که همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد.

آموزش دیجیتال؛ تربیت تکنسین یا پرورش معمار آینده؟

نظام آموزشی ما در مواجهه با تکنولوژی همچنان در سطح «آموزش اپراتوری» باقی مانده است. در مدارس و دانشگاه‌ها، به دانش‌آموز یاد می‌دهیم که چگونه از یک نرم‌افزار استفاده کند، اما به او نمی‌آموزیم که چگونه یک الگوریتم بنویسد یا چگونه منطق حاکم بر دنیای دیجیتال را نقد کند.

این رویکرد منجر به تولید انبوه مصرف‌کنندگان حرفه‌ای شده است که در برابر تغییرات تکنولوژیک، به شدت آسیب‌پذیرند. با ظهور هوش مصنوعی، مشاغل ساده‌ی اپراتوری به سرعت حذف خواهند شد و تنها کسانی باقی می‌مانند که قدرت «تفکر الگوریتمیک» و «خلاقیت ترکیبی» داشته باشند. غیاب این آموزش‌های بنیادین در ساختار رسمی، شکاف طبقاتی جدیدی را ایجاد کرده است؛ شکافی میان «فرمانروایان الگوریتم» و «تابعان اپلیکیشن».

بروکراسی ضدتکنولوژی

یکی از بزرگترین موانع رشد تکنولوژی در ایران، مسائل قانونی و حقوقی است که نمی‌تواند با سرعت تغییرات فناوری همگام شود. قوانینی که برای کنترل فضای فیزیکی نوشته شده‌اند، در مواجهه با مفاهیمی چون «بلاک‌چین»، «رمزارزها» یا «اقتصاد اشتراکی»، دچار لکنت می‌شوند.نگاه خاص در لایه‌های تصمیم‌ساز، باعث شده است که نوآوران داخلی به جای تمرکز بر توسعه محصول، بخش بزرگی از انرژی خود را صرف نبرد با موانع قانونی و بروکراسی اخذ مجوز کنند.

برای نجات از سقوط در پرتگاه دیجیتال، نیازمند یک تغییر جهت استراتژیک هستیم.از جمله حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه‌های بنیادی (نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی پیشرفته) فعالیت می‌کنند، نه فقط پلتفرم‌های خدماتی.علاوه بر آن تغییر پارادایم آموزشی از «مصرف‌کنندگی» به «معماری سیستم» و آموزش اخلاق تکنولوژی.

تکنولوژی برای ایران، یک «انتخاب» نیست؛ بلکه یک «ضرورت حیاتی برای بقا» است. ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که یا باید هزینه‌ی سنگین نوآوری و تغییر ساختارها را بپردازیم، یا به یک مستعمره‌ دیجیتال تبدیل شویم که تمام ابعاد زندگی شهروندانش توسط قدرت‌های برتر تکنولوژیک هدایت می‌شود.

توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که تکنولوژی نه به عنوان یک کالای تجملی، بلکه به عنوان یک «فرهنگ حل مسئله» در تار و پود جامعه نفوذ کند. زمان آن رسیده است که از جادوی خرید سخت‌افزار بیدار شویم و بر روی نرم‌افزار ذهن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.