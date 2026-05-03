 ۱۸ فقره سرقت از مجتمع های مسکونی شهر بیرجند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ کارآگاه کاظم صادقی بیان کرد: در پی گزارش سرقت موتور کولر از مجتمع های مسکونی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها متهم را که فردی سابقه دار است شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در اقدامی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش تعداد زیادی لوازم مسروقه شامل موتور کولر و دریل شارژی و تعدادی زیادی آچارآلات کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی اظهار داشت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به ۱۸ فقره سرقت از مجتمع های مسکونی فاقد نگهبان اعتراف و در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد.

سرهنگ صادقی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.