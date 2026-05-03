به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت دام و طیور کشور گفت: امروز با طراحی و اجرای طرح‌های نوآورانه مانند «نوی‌پو»، زمینه‌ای فراهم شده است تا تولیدکنندگان با دسترسی بهتر به سرمایه در گردش، فعالیت‌های خود را با سرعت و اطمینان بیشتری پیش ببرند. وی افزود: هدف اصلی این طرح، تقویت واحدهای تولیدی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رشد، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید است.

او تصریح کرد: بانکداری نوین، مسیر توسعه را هموار می‌کند؛ بانک کشاورزی با تمرکز بر حمایت هدفمند و ارائه روش های نوین و کارآمد تامین مالی، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت تولید ملی دارد.

ابراهیمی همچنین با اشاره به جلسات برگزارشده با وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، اظهار کرد: تأکید اصلی ما بر اجرای دقیق و سریع این طرح و هدایت تسهیلات به فعالان واقعی بخش است؛ اقدامی که می‌تواند پایداری و توسعه زنجیره تولید را تضمین کند و مدیرعامل بانک کشاورزی در این مسیر بسیار پویا بوده و عملکرد ایشان قابل تحسین است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، رویکرد جدید نظام بانکی در حمایت از کشاورزی را امیدآفرین و موثر توصیف کرد و گفت: همکاری و همراهی تولیدکنندگان، دولت و شبکه بانکی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بخش دام و طیور کشور است.

ابراهیمی در پایان، از تولیدکنندگان صنعت دام و طیور به عنوان نیروی اصلی پیشبرد امنیت غذایی قدردانی کرد و گفت: توسعه این بخش یکی از ستون‌های پیشرفت اقتصادی کشور است.