مشارکت ۱۲۰۰ واحد آموزشی غیردولتی در توسعه نظام تعلیم و تربیت کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه پیش از ظهر بکشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی استان، اظهار کرد: یک‌هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی غیردولتی شامل مدارس، آموزشگاه‌های زبان خارجی، مراکز علمی آزاد، مراکز اختلالات یادگیری و مراکز پرورشی و مشاوره در استان فعال هستند.

وی با اشاره به اهمیت شورای مؤسسان در نظام تعلیم و تربیت، افزود: این شورا بستری برای هم‌فکری، تبادل نظر و طراحی سیاست‌های آموزشی میان نخبگان و مدیران حوزه آموزش فراهم می‌کند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان ادامه داد: شورای هماهنگی مؤسسان از ارکان مهم تصمیم‌سازی در این حوزه است و وظایفی از جمله انعکاس مشکلات مراکز غیردولتی، تشکیل کارگروه‌های مشورتی، نظارت بر شهریه‌ها، برگزاری دوره‌های توانمندسازی و پیگیری مسائل مربوط به حقوق و بیمه کارکنان را بر عهده دارد.

علی‌پناه با اشاره به برگزاری انتخابات این شورا تصریح کرد: در این دوره، ۱۱ نفر به‌عنوان اعضای اصلی برای مدت چهار سال انتخاب شدند و یک نفر نیز به‌عنوان نماینده کشوری معرفی شد.

وی افزود: پیگیری مسائل و مشکلات مراکز غیردولتی در سطح شهرستان‌ها و مناطق و تلاش برای رفع موانع موجود، از مهم‌ترین انتظارات از اعضای منتخب است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به تحصیل ۲۵ هزار دانش‌آموز در این مراکز، گفت: بخش قابل توجهی از بار آموزشی استان توسط مدارس غیردولتی تأمین می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تعامل ساختارمند با شورای منتخب خبر داد و افزود: ارتقای فرآیندهای نظارتی، حمایت از مؤسسان و توسعه فعالیت‌های آموزشی از جمله اهداف پیش‌رو در این حوزه است.

علی‌پناه در پایان با تأکید بر اهمیت شفافیت در فعالیت‌های صنفی، خاطرنشان کرد: انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان نمادی از مشارکت مؤثر صنفی و زمینه‌ساز برنامه‌ریزی بهتر برای آینده نظام آموزشی استان است.