 صدیقی در اردوی تیم ملی ووشو: چشم یک ملت به موفقیت شماست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در نخستین روز برپایی اردوی تیم ملی ووشو آقایان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا در دو بخش ساندا و تالو در محل آکادمی ملی ووشو حاضر شد و ضمن خوشآمدگویی به ملیپوشان و اعضای کادرفنی، اظهار داشت: از این که شما بهعنوان بهترینهای ایران در اردوی تیم ملی برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ حاضر شدهاید، خوشحالیم و این فرصت را مغتنم میدانم تا بگویم چشم یک ملت به موفقیت شماست تا با بهترین آمادگی در این شرایط سخت، راهی بازیها شوید و نتایج خوبی بگیرید.
وی در ادامه بیان داشت: ماراتن سختی پیشروی شماست و مطمئنا در این مسیر سختیهای زیادی را برای کسب بهترین نتایج در ناگویا خواهیم چشید. ووشو همواره جزو پرچمداران و افتخارآفرینان ایران در رویدادهای جهانی و آسیایی بوده و همین امر باعث میشود از شما انتظار زیادی وجود داشته باشد.
صدیقی در ادامه با بیان این که حضور محسن محمدسیفی بهعنوان کاپیتان در این اردو بسیار باارزش است، گفت: امیدوارم از تجارب وی استفاده کنید. ترکیبی از جوانان باانگیزه و ملیپوشان پرافتخار باتجربه در این اردو داریم که امیدوارم در ادامه، شایستهترینها راهی ناگویا شوند.
در این بخش رئیس فدراسیون ووشو با تبریک به شاهین بنیطالبی بابت کسب عنوان برترین تالوکار سال ۲۰۲۵ جهان از نگاه فدراسیون جهانی ووشو عنوان داشت: ۲ سال پیاپی این افتخار در اختیار ایران بوده و باید این مسیر را ادامه بدهیم.
سپس مربیان ساندا و تالو به تشریح شرایط ملیپوشان پرداختند و صدیقی دقایقی با بازیکنان حاضر در اردو به گفتوگو پرداخت و تمرینات تالو و ساندا را زیرنظر گرفت.
