به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در قسمت امشب یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از برنامه «لاله خیز» سخن از ایستادگی مردمان بومی و عشایر جنوب اصفهان در برابر یک تجاوز آشکار سخن گفته می‌شود.

«لاله خیز» این بار روایتگر رشادت زنان و مردانی است که در برابر تروریست‌های ارتش آمریکا ایستادند.

این ایستادگی عشایر و مردم محلی در کنار رشادت نیروهای مسلح، در نهایت منجر به شکست مفتضحانه عملیات مخفیانه آمریکا شد که امروزه از آن به عنوان «طبس ۲» یاد می‌شود.

خانواده‌های شهیدان عرب‌مختاری، عرب صالحی و پالاهنگ مهمان این قسمت از برنامه «لاله‌خیز» هستند که ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.