مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً پایدار حاکم است.

وی افزود: این پایداری جوی تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت و در این مدت، شرایط کلی هوا برای اغلب نقاط استان آرام و بدون ناپایداری قابل توجه پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی با اشاره به تغییرات جوی در مناطق کوهستانی اظهار کرد: طی این بازه زمانی، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، برای ارتفاعات استان افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: این بارش‌ها عمدتاً محدود به نواحی مرتفع بوده و تأثیر قابل توجهی بر سایر مناطق استان نخواهد داشت.

وی گفت: با توجه به تداوم شرایط پایدار، شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی، در ساعات پایانی روز نسبت به تغییرات احتمالی جوی و بارش‌های موقتی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.