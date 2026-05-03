به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان همچنان ادامه دارد و اختلاف دما میان مناطق مختلف به شکل محسوسی مشاهده می‌شود.

طبق این گزارش، شهرستان گنبدکاووس با ثبت دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین شهرستان استان شناخته شد و پارک ملی گلستان نیز کمینه دمای ۱۰ درجه را تجربه کرده است.

در مقابل، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تفاوت محسوس شرایط جوی در مناطق مختلف گلستان است.

همچنین حداقل دمای شهر گرگان در صبح امروز یکشنبه به ۸ درجه سانتی‌گراد رسید و حداکثر دمای این شهر در طول روز به حدود ۲۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، حداقل دمای سایر ایستگاه‌های استان در صبح امروز به این شرح اعلام شده است: آق‌قلا و اینچه‌برون ۱۴ درجه، بندرگز ۱۶ درجه، بندرترکمن ۱۵ درجه، علی‌آباد و کلاله ۱۳ درجه، گنبدکاووس ۱۲ درجه، مراوه‌تپه ۱۴ درجه، مینودشت ۱۲ درجه، هاشم‌آباد ۱۳ درجه، کردکوی ۱۴ درجه، کارکنده ۱۳ درجه، انبارالوم ۱۴ درجه و دلند ۱۲ درجه سانتی‌گراد.

کارشناسان هواشناسی معتقدند تداوم این نوسانات دمایی در روزهای آینده نیز دور از انتظار نیست و شهروندان به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، همچنان هوای نسبتاً خنک را تجربه خواهند کرد.