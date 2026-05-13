به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی اظهار کرد: در پی اشتیاق و اظهار علاقه طیف وسیعی از نسل نوجوان و جوان برای ورود به سازمان انتظامی و پلیس، طرح راه اندازی و تاسیس« دبیرستان‌های پلیس» طی جلسات مستمر کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود:با ابعاد سنجی دقیق، کارشناسی و همه جانبه، راه اندازی « دبیرستان های پلیس» به عنوان راهبردی اساسی برای حرکت عالمانه به سوی تحقق پلیس حرفه ای، امین و مردمی در دستور کار فراجا قرار گرفت.

وی با طرح این پرسش که آیا فضا و درگاه ورود مشتاقان و علاقه مندان به سازمان انتظامی صرفا باید در مقطع درجه داری یا افسری فراهم باشد، توضیح داد: بر این ایده و راهبرد متمرکز شدیم که امکانات آموزشی با بالاترین سطح از استانداردها را به سمت مقاطع پایین تر از دیپلم سوق دهیم؛در واقع دبیرستان های پلیس به منظور گسترش آموزش‌های تخصصی و تربیت نسل آینده پلیس در دستور کار فرماندهی انتظامی قرار گرفت تا تلفیق آموزش‌های عمومی، تخصصی و مهارتی، زمینه‌ساز تربیت دانش‌آموزانی باهوش،دارای انگیزه و استعداد برای ورود به مسیر حرفه‌ای پلیسی شود و دبیرستان های پلیس درگاهی برای نوجوانان و جوانان علاقه مند ورود به سازمان انتظامی و پلیس باشد.

حمیدی بیان کرد: از طرفی، راه‌اندازی دبیرستان های پلیس به صورت «شبانه روزی» به نوعی علاوه بر فراهم آوری بستری مناسب و ایده آل برای آموزش، پرورش و تربیت نسل آینده، گامی جدی برای تربیت فرماندهان آینده فراجا و کادر سازی انتظامی است.

وی اشاره کرد : در فاز اول، به زودی زود، پس از اعلام جزئیات مربوط به نحوه جذب،پذیرش و ثبت نام دانش آموزان،شرایط عمومی و اختصاصی و زمان بندی مراحل گزینش، از بین داوطلبان ورود به دبیرستان های پلیس، «برترین ها» برگزیده می شوند و دانش آموزان«پسر» حائز شرایط می توانند تحصیلات خود را در این مراکز از مقطع دوم متوسطه در سه رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی (البته با تخصیص سهمیه های متفاوت در هر رشته ) آغاز کنند.

حمیدی یادآور شد: در واقع ؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصت و امکان تحصیل و بهره مندی از بهترین و برترین فضا ، امکانات و مزایای آموزشی را برای نوجوانان باهوش، مومن، علاقه مند برای ورود به حرفه پلیسی را در دبیرستان های پلیس به صورت " رایگان" فراهم کرده است تا این اقدام، سرمایه گذاری برای آینده کشور باشد.

معاون تربیت و آموزش فراجا تاکید کرد: شرایط ایده آل آموزشی و بالاتر از سطح استاندارد در همه ابعاد اعم از محیط و فضا، امکانات آموزشی،مهارتی، تربیتی،آمادگی جسمانی و ... با حضور اساتید مجرب و صاحب نام آموزشی و تربیتی، متون غنی،فوق برنامه های متنوع و ... در دبیرستان های پلیس پیش بینی و فراهم شده است.وی اشاره کرد: دبیرستان های پلیس دارای فضای فوق العاده آموزشی است؛ کلاس های درسی مجهز به فناوری های نوین و به روز، وجود امکانات ورزشی و سالن های تخصصی آموزش ورزش های رزمی (جودو، کاراته و...)، سالن فوتسال، استخر شنا، زمین چمن فوتبال و ... بخشی از این امکانات است.

وی از تجهیز دبیرستان های پلیس به آزمایشگاه های مجهز و به روز علمی- آموزشی، آزمایشگاه های هوش مصنوعی، کارگاه های مهارت محور و ... خبر داد و گفت: با پیش بینی سالن مجهز تیراندازی، آموزش تخصصی این مهارت توسط اساتید و مربیان برتر برای محصلان این دبیرستان در نظر گرفته شده است.معاون تربیت و آموزش فراجا اشاره کرد: فضا و امکانات عالی خوابگاهی نیز برای پذیرفته شدگان دبیرستان های شبانه روزی پلیس پیش بینی شده است ؛ از طرفی در تقویم آموزشی اردوهای متنوع علمی، تفریحی، ورزشی و ... نیز لحاظ شده است.

حمیدی گفت: باتوجه به فرصت ها، امکانات و مزایای «برتر» تحصیلی و آموزشی در دبیرستان های پلیس، به زودی شاهد رقابت مشتاقان و داوطلبان ورود به دبیرستان های پلیس خواهیم بود و توصیه می کنم والدین و دانش‌آموزان این فرصت طلایی را غنیمت شمارند و با توجه به شرایط ویژه‌ای که دبیرستان‌های پلیس فراهم می‌آورد، تلاش کنند تا جزو پذیرفته شدگان باشند.