به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در یادداشتی با اشاره به آمارهای سامانههای مرزی نوشت: در روزهای پس از شروع جنگ، ترددهای ثبتشده مرزی حاکی از ورود ۶۲ درصدی و خروج ۳۸ درصدی است.
وی تأکید کرد که این روند برخلاف تجربه جهانی است، چرا که در اغلب منازعات اخیر، مانند جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ یا بحران سوریه، شمار گستردهای از شهروندان کشور را ترک میکنند.
بر اساس گزارشهای پایش مرزی، بخش قابل توجهی از بازگشتکنندگان، هموطنانی هستند که از کشورهای اروپایی و منطقهای، از جمله بلژیک، فرانسه، گرجستان و ترکیه، مسیرهای طولانی را طی کرده و از طریق مرزهای خاکی وارد کشور شدهاند. این افراد در گفتگوهای ثبتشده عنوان کردهاند: در روزهای تجاوز و جنگ، میخواهیم در کنار مردم و سرزمینمان باشیم.
سردار منتظرالمهدی این رفتار را نشانه اعتماد مردم به ساختارهای دفاعی و امنیتی، همبستگی ملی و مسئولیت مشترک دانست و افزود: این جریان، در میدان رسانه و جنگ شناختی نیز باعث خنثی شدن روایتهای منفی و ارائه تصویری واقعی از ایران شده است.
وی تأکید کرد که تجارب جهانی نشان میدهد در کشورهایی که سرمایه اجتماعی تضعیف شده، بحرانها به فروپاشی روانی و مهاجرت گسترده منجر میشود، اما در ایران روند معکوس و بیسابقه است. به گفته او، آمارهای مرزی «نفی عددهای آماری و در نهایت نشانهای عمیق از پیوند پایدار مردم و وطن» است.
