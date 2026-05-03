به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ به مناسبت روز معلم با علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش؛ دیدار و از تلاشهای معلمان سراسر کشور قدردانی کرد.
هاشمی، در این دیدار با تأکید بر اهمیت نظام آموزشی در حل مسائل کشور، گفت: باور داریم توجه به آموزشوپرورش میتواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند و از همین رو حمایت از این حوزه در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در استمرار آموزش افزود: هر اقدامی که لازم باشد انجام میدهیم تا روند آموزش متوقف نشود.
وزیر ارتباطات با اشاره به تقویت زیرساختهای شبکه «شاد» تصریح کرد: پیش از آغاز سال جدید، ۱۰۰ سرور برای این شبکه تأمین و وارد مدار شد و حمایت از توسعه این زیرساختها با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به گستردگی خدمات ارائهشده بر بستر شبکه داخلی گفت: بخش عمدهای از خدمات ارتباطی کشور بر این بستر ارائه میشود، با این حال ارزیابیها بیشتر معطوف به حوزه اینترنت است.
هاشمی، ادامه داد: اینترنت به دلیل نیازهای روزمره مردم و تعاملات بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدواریم شرایطی فراهم شود که دسترسی پایدار و مناسب به این خدمت برای مردم تقویت شود.
در پایان این دیدار، وزیر ارتباطات با اهدای لوحی از تلاشهای معلمان کشور قدردانی کرد و یاد معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت.
