دستگیری سارق خودرو در قرچک/ متهم به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور در،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران گفت: عوامل پلیس آگاهی قرچک با تلاش های شبانه روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی سارق خودرو را شناسایی و دستگیر نمودند.

وی افزود: متهم دستگیر شده دارای سوابق کیفری متعدد و سارق حرفه ای خودرو بوده که پس از سرقت خودرو ها اقدام به اوراق نمودند آنها می کرده است.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: پس از تحقیقات اولیه از متهم دستگیر شده به تعداد ۳ فقره سرقت خودرو و ۱۱ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

قاسم پور در پایان اظهر داشت: شهروندان در صورت شکایت از متهم دستگیر شده جهت تکمیل و پیگیری پرونده خود به پلیس آگاهی شهرستان قرچک مراجعه نمایند که تحقیقات تکمیلی در راستای کشف جرائم احتمالی از سوی متهم متصور می باشد در دست اقدام است.