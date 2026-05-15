به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور ،بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفهای منزل و کشف اموال به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قرچک خبر داد.
فرمانده انتظامی قرچک در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح قرچک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی و عوامل تجسس با تشکیل یک تیم اطلاعاتی، با بررسی دوربینهای مداربسته و جمعآوری مستندات و ادله موجود و انجام یک سری اقدامات فنی، موفق به شناسایی سارق و مخفیگاه وی در گوهردشت شدند،این سارق از سابقهداران حرفهای محسوب میشود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: رئیس کلانتری و عوامل تجسس پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام یک عملیات غافلگیرانه، سارق سابقهدار و حرفهای را دستگیر کردند،در بازرسی از منزل وی، اموالی شامل چندین دستگاه پمپ آب، چندین دستگاه موتور و دینام برق، انواع جعبه ابزار، ضبط و باند، انواع گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.
قاسمپور ادامه داد: متهم جهت تحقیقات بیشتر به یگان دلالت داده شد و پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات تکمیلی، به ۶ فقره سرقت منزل به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال معترف شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی شد و اموال کشف شده نیز به شکات پروندهها بازگردانده شد.
نظر شما