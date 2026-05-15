۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

سارق حرفه‌ای منزل در قرچک دستگیر شد

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل و کشف اموال به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور ،بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل و کشف اموال به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قرچک خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح قرچک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی و عوامل تجسس با تشکیل یک تیم اطلاعاتی، با بررسی دوربین‌های مداربسته و جمع‌آوری مستندات و ادله موجود و انجام یک سری اقدامات فنی، موفق به شناسایی سارق و مخفیگاه وی در گوهردشت شدند،این سارق از سابقه‌داران حرفه‌ای محسوب میشود.

این مقام انتظامی تصریح کرد: رئیس کلانتری و عوامل تجسس پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام یک عملیات غافلگیرانه، سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را دستگیر کردند،در بازرسی از منزل وی، اموالی شامل چندین دستگاه پمپ آب، چندین دستگاه موتور و دینام برق، انواع جعبه ابزار، ضبط و باند، انواع گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.

قاسم‌پور ادامه داد: متهم جهت تحقیقات بیشتر به یگان دلالت داده شد و پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات تکمیلی، به ۶ فقره سرقت منزل به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال معترف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی شد و اموال کشف شده نیز به شکات پرونده‌ها بازگردانده شد.

کد مطلب 6830670

