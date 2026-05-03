حضرتی: دشمن نتوانست دستاوردی کسب کند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در دیدار با سامان قدوسی مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت و مدیران روابط‌عمومی شرکت‌ها و معاونت‌های این وزارتخانه از اقدامات آنان در طول جنگ ۴۰ روزه قدردانی کرد و گفت: از فرماندهان بزرگ و دانشمندان و مسئولان و مهندسان گرفته تا زحمت‌کشان و دانش‌آموزان و... همه در رخدادهای اخیر نقشی ایفا کردند و دشمن را رسوا کردند. در این میان روابط‌عمومی‌ها نیز نقش پررنگی داشتند.



وی با اشاره به تداوم انسجام و هماهنگی در کشور افزود: دشمن به اهداف اعلامی خود از این جنگ نرسیده و با وجود خسارت‌های معنوی و مادی سنگین، نتوانسته دستاوردی برای خود کسب کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت صحیح روایت از رخدادها و اقدامات انجام شده در جنگ ادامه داد: مجموعه رسانه‌ها و فعالان این حوزه باید با طراحی صحنه‌های درست، منطقی و جذاب، مانع از پیروزی دشمن در عرصه روایت شوند. دشمن در عرصه جنگ دستاوردی نداشته و شکست خورده است. در عرصه روایت نیز باید همین‌طور باشد. کمااینکه با اقدامات خوب صورت گرفته از سوی رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و... تا حد زیادی نیز ما دست بالا را در روایت داشتیم.



وی با اشاره به حوزه نظامی جنگ اخیر گفت: در بخش نظامی، معادلات متفاوت بود و دو قدرت نظامی مدعی در سطح جهان با ما درگیر بودند، اما دیدید که چطور اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح ما آنان را دستپاچه و بی‌اثر کرد.

رسانه‌ها نقش پررنگی در انعکاس پایداری مردم و توانمندی نیروهای مسلح داشتند

حضرتی با تأکید بر اینکه در عرصه روایت، باید ماهیت دشمن برای افکار عمومی جهان آشکار شود، گفت: رسانه‌ها نقش پررنگی در انعکاس پایداری مردم و توانمندی نیروهای مسلح و خدمات دولت داشتند.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در حوزه رسانه و روایت نیز عملکرد قابل‌قبولی داشته‌ایم، اما همچنان فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد و ظرفیت‌های زیادی هنوز استفاده نشده است. باید دقت کنیم که ما هرجا از ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده کردیم، پیروز شدیم.



وی با اشاره به اقدامات رسانه‌ای مجموعه روابط‌عمومی وزارت نفت در اجرای طرح اصلاح نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، گفت: در آن مقطع ما شاهد یک مدیریت خوب رسانه‌ای بودیم. اطلاع‌رسانی دقیق صورت گرفت و پاسخ‌گویی سریع به شبهات و دسترسی مردم به اطلاعات انجام گرفت و همین اقدامات موجب شد افکار عمومی همراهی بیشتری با اجرای طرح داشته باشد. این تجربه نشان می‌دهد می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، ارتباط مؤثرتری با مردم برقرار کرد.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، گفت: باید برای شرایط مختلف آمادگی لازم برای گفت‌وگو با مردم و تبیین شرایط را داشته باشیم. تجربه نشان داده که اگر واقعیت‌ها به مردم گفته و شرایط برایشان تبیین شود، مردم نیز همراهی خواهند داشت و سیاست دولت نیز از ابتدا همین بوده است.



حضرتی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی شفاف، روان و بدون منت‌گذاری با مردم افزود: باید اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده به‌درستی برای مردم تشریح شود تا فاصله و بدبینی ایجاد نشود. دشمن تلاش کرده با عملیات روانی، بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما حضور مستمر مدیران و مسئولان در صحنه، این تلاش‌ها را خنثی کرده است.



وی ادامه داد: باید از ظرفیت روزنامه‌نگاران، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، هنرمندان و متخصصان روایت‌سازی برای انتقال مؤثر پیام‌ها استفاده کنیم و نشان دهیم در کنار حضور مردم، مسئولان نیز به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی هستند.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین بر ضرورت مستندسازی دقیق رویدادها تأکید کرد و گفت: این مستندسازی باید به‌گونه‌ای باشد که برای آینده قابل‌استفاده باشد و در انبارها باقی نماند، بلکه بتواند روایت دقیق تلاش‌ها، فداکاری‌ها و اقدامات انجام‌شده را ثبت کند.



حضرتی در پایان با اشاره به اهمیت واکنش سریع و دقیق در شرایط بحرانی تصریح کرد: باید بتوان در لحظه وقوع حوادث، با تولید محتوای مناسب برای اقشار مختلف، روایت درست را ارائه داد و از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به‌خوبی بهره گرفت تا دشمن مأیوس شود.



شایان ذکر است، در این مراسم سامان قدوسی مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت و تعدادی دیگر از مدیران شرکت‌های تابعه گزارشی از اقدامات رسانه‌ای انجام شده ارائه کردند.