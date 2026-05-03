به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار طی ایام جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در روزهای سخت جنگ، شرایط بازار بهصورت روزانه رصد و مدیریت شد و امروز آثار این پیگیریها را در فراوانی کالاهای اساسی و کاهش قیمتها در برخی بخشها مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه رضایتمندی عمومی از عملکرد مجموعه دولت در مدیریت بازار قابل توجه بوده است، افزود: از زحمات همه دستگاهها و مسئولان ذیربط در این زمینه تشکر میکنم؛ اما لازم است روند کنترل بازار با جدیت بیشتری ادامه یابد.
استاندار تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در شرایط فعلی تصریح کرد: باید کمیتهای مشخص با حضور دستگاههای اصلی تشکیل و افزایش قیمت کالاها بهصورت دقیق، کارشناسی و تخصصی بررسی شود و در هر بخشی که نیاز به مداخله باشد، دستگاهها قاطعانه و اثرگذار ورود کنند.
معتمدیان همچنین بر ضرورت رسیدگی به واحدهای آسیبدیده در شهر تهران و شهرستانهای استان تأکید و عنوان کرد: باید جمعبندی کاملی از واحدهای خسارتدیده انجام و در بخش تهران نیز لازم است با شهرداری تهران هماهنگی لازم صورت گیرد تا روند بازسازی و کمکرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز دچار آسیب شدهاند و باید با همکاری دستگاههایی مانند وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم شود و هر جا که امکان و ظرفیت استانی وجود دارد باید کمک کنیم و مواردی که نیازمند تصمیمات ملی است، از طریق مکاتبه و پیگیری با وزارتخانههای مربوطه دنبال شود.
استاندار تهران تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را یکی از موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: آسیبهایی که به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی وارد شده، باید هر چه سریع تر جبران شده و در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید برای تأمین مواد اولیه، جلسات مستمر و تصمیمات عملیاتی داشته باشیم.
معتمدیان با اشاره به ظرفیتهای مرزی و تجاری کشور گفت: با وجود مرزهای متعدد و ظرفیتهای بخش خصوصی، نباید در تأمین کالاهای اساسی دچار مشکل شویم و لازم است ظرفیت بازرگانان، تجار، اتاق بازرگانی و همچنین دیپلماسی اقتصادی کشور برای واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز فعال شود.
وی افزود: استان تهران به دلیل تمرکز وزارتخانهها، واحدهای اقتصادی و صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و اگر تولید در تهران دچار وقفه شود، آثار آن در سطح ملی قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین حمایت از واحدهای تولیدی و تأمین کالاهای اساسی باید بهعنوان اولویت ویژه دنبال شود.
استاندار تهران در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: کشور از شرایط سختی عبور کرده و مقاومت اقتصادی و انسجام ملی از عوامل مهم عبور از این وضعیت است و با تصمیمات درست، ریلگذاری مناسب و استفاده از ظرفیتهای موجود، میتوان بازار را مدیریت و نیازهای مردم را تأمین کرد.
نظر شما