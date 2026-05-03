به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار اخباری با عنوان «غرق‌شدگی در استخر کشاورزی شهرستان کوهرنگ با چهار فوتی» جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیانیه‌ای در راستای تنویر افکار عمومی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: ضمن ابراز تأسف و تأثر در خصوص این حادثه اسفناک، به اطلاع می‌رساند در خصوص گودبرداری انجام شده در مظهر چشمه مجاور شهرک عشایری چلگرد مطابق قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه حفاری در اطراف منابع آبی بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو ممنوع می‌باشد، بنابراین برای گودبرداری در اطراف چشمه، اخذ مجوز قانونی از وزارت نیرو الزامی بوده است.

از سوی دیگر، برای احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تکمیل پرونده در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز شامل حقابه، اسناد مالکیت اراضی و دفترچه طراحی سیستم نوین آبیاری که مشخصات فنی و الزامات ایمنی در آن درج شده باشد، ضرورت دارد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه سابقه پرونده‌ای در خصوص این گودبرداری در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ موجود نمی‌باشد.

همچنین یادآور می‌شود ضوابط ایمنی استخرهای ذخیره آب کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین گردیده، احداث اینگونه استخرها را منوط به رعایت شرایط خاصی کرده است.

از جمله این شرایط، محصور نمودن کامل استخر با حصار توری به ارتفاع حداقل دو متر می‌باشد تا از خطرات احتمالی و بروز حوادث ناگوار جلوگیری گردد.

رعایت این ضوابط برای تأمین ایمنی و حفاظت از بهره‌برداران و ساکنین منطقه بسیار حائز اهمیت است.