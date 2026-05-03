بهروز مرادپور در گفت‌وگو با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، نفوذ گردوغبار در این استان، اظهار داشت: در این راستا احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، افت کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی و... در استان وجود دارد.

وی بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، استحکام سازه‌ها، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، در صورت رخداد گردوغبار عدم انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ماسک و... در استان تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از بعدازظهر دوشنبه لغایت بعدازظهر سه‌شنبه برای نقاطی از استان به‌ویژه نواحی از شمال و غرب، وقوع بارش هابی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که با مخاطراتی از قبیل اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها و... همراه است.