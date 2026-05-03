هشدار زرد هواشناسی در زنجان تا چهارشنبه تمدید شد

محمدرضا رحماننیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم جو ناپایدار در استان زنجان، گفت: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز آسمان استان نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود که گاهی با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد بود. در مناطق مستعد، این وضعیت میتواند به خیزش گردوخاک نیز منجر شود.
وی افزود: این شرایط جوی تا روز سهشنبه ادامه مییابد. همچنین از روز دوشنبه تا چهارشنبه، سرعت وزش باد افزایش یافته و به حد نسبتاً شدید میرسد و احتمال خیزش گردوخاک برای این روزها همچنان وجود دارد.
رحماننیا با اشاره به اعتبار هشدار سطح زرد هواشناسی تصریح کرد: هشدار صادرشده تا پایان روز چهارشنبه معتبر است و شهروندان باید در ترددهای شهری و جادهای، به ویژه در نزدیکی سازههای موقت، درختان فرسوده و مسیلها، احتیاط کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تا فردا (دوشنبه) تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت، اما از صبح روز سهشنبه بهتدریج با کاهش نسبی دما مواجه خواهیم شد.
