۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

هشدار زرد هواشناسی در زنجان تا چهارشنبه تمدید شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از رگبار، رعدوبرق و کاهش نسبی دما از روز سه‌شنبه خبرداد و گفت: هشدار زرد هواشناسی در استان تا چهارشنبه تمدید شد.

محمدرضا رحمان‌نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم جو ناپایدار در استان زنجان، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که گاهی با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد بود. در مناطق مستعد، این وضعیت می‌تواند به خیزش گردوخاک نیز منجر شود.

وی افزود: این شرایط جوی تا روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. همچنین از روز دوشنبه تا چهارشنبه، سرعت وزش باد افزایش یافته و به حد نسبتاً شدید می‌رسد و احتمال خیزش گردوخاک برای این روزها همچنان وجود دارد.

رحمان‌نیا با اشاره به اعتبار هشدار سطح زرد هواشناسی تصریح کرد: هشدار صادرشده تا پایان روز چهارشنبه معتبر است و شهروندان باید در ترددهای شهری و جاده‌ای، به ویژه در نزدیکی سازه‌های موقت، درختان فرسوده و مسیل‌ها، احتیاط کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تا فردا (دوشنبه) تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت، اما از صبح روز سه‌شنبه به‌تدریج با کاهش نسبی دما مواجه خواهیم شد.

کد مطلب 6818829

