حمایت قضایی از تولید؛ صیانت از اشتغال در اولویت دادستانی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقی‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: در شرایط کنونی، نقش کارگران تنها به تولید محدود نمی‌شود، بلکه این قشر در خط مقدم حفظ زیرساخت‌های اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی کشور و تقویت روحیه امید و پایداری در جامعه قرار دارند.

وی افزود: کارگران در وضعیت دشوار اقتصادی، بار اصلی استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی را بر دوش می‌کشند و بدون حضور فعال، سالم و باانگیزه آنان، تحقق توسعه و عبور از چالش‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.

دادستان مرکز استان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه گفت: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، با برگزاری جلسات تخصصی، انجام بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت شغلی و معیشتی کارگران خاطرنشان کرد: پایداری حرکت اقتصادی کشور در گرو ایجاد آرامش روانی برای کارگران و حمایت از معیشت آنان است و در همین راستا، دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در کنار کارگران و تولیدکنندگان برای رفع موانع تولید و جلوگیری از بیکاری ایستاده است.