صفایی بوشهری: آینده صنعتی استان بوشهر نیازمند توجه به نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در دیدار با مدیران حوزه کار و کارگری اظهار کرد: کار و کارگر دارای جایگاهی ویژه در هر جامعه هستند و در عرصه تولیدی نقشی تاثیرگذار ایفا می کنند که بابدی به صورت ویژه مورد توجه باشند.

وی حمایت از کارگران و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی قشر کارگر را یکی از مسائل ضروری عنوان کرد و افزود: باید از همه ظرفیت ها برای تثبیت اشتغال پایدار کارگران استفاده شود.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: بیکار شدن کارگران در شرایط کنونی علاوه بر تاثیرات اقتصادی، موجب مشکلات اجتماعی نیز می شود که باید از بیکاری کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل ادامه داد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تقویت چرخه اقتصادی اقدامات اساسی صورت گیرد و در داخل نیز برای ارتقای کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب تلاش شود.

صفایی بوشهری بیان کرد: در راستای دستیابی به افق توسعه و پیسرفت در استان بوشهر باید زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود و در راین راستا نیروی انسانی توانمند نیز پرورش یابد.