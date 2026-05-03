حمایت دستگاه قضایی از تولید؛کاهش۲۴ درصدی حوادث کار در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر یکشنبه در نشست مشترک با رئیسکل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و جمعی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان بهعنوان دو بازوی اصلی اقتصاد، در سختترین شرایط اقتصادی نیز در خط مقدم تولید و توسعه استان حضور داشتهاند.
وی افزود: جامعه کار و تولید گلستان علاوه بر ایفای نقش در اقتصاد، در عرصههای اجتماعی و ملی نیز حضوری فعال داشته و همواره در حمایت از آرمانهای نظام و ارزشهای ملی پیشگام بوده است.
هلاکو با قدردانی از حضور میدانی مسئولان قضایی در واحدهای تولیدی، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی و پیگیری مشکلات کارگاهها و واحدهای صنعتی از سوی دستگاه قضایی، موجب افزایش امید و انگیزه در میان کارگران و کارفرمایان شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴، گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار و ۶۷۶ بازرسی از کارگاههای استان انجام شد که دو هزار و ۸۰ مورد آن مربوط به کارگاههای پرخطر از جمله معادن و پروژههای ساختمانی بوده است.
وی افزود: در حوزه آموزشهای ایمنی و بهداشت کار نیز بیش از ۲۳ هزار نفرساعت آموزش برگزار شد که برای نخستینبار، پنج هزار نفرساعت آن بهصورت تخصصی به کارگران معادن اختصاص یافت.
هلاکو با اشاره به نتایج این اقدامات بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، حوادث ناشی از کار ۲۴ درصد کاهش یافته و حوادث منجر به فوت نیز روند کاهشی داشته است؛ با این حال، حتی یک حادثه نیز برای جامعه کارگری قابل قبول نیست و تلاشها برای کاهش بیشتر این آمار ادامه دارد.
وی همچنین از کاهش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت: با وجود تداوم شرایط سخت اقتصادی، پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و طرح موضوع در کارگروههای مرتبط، موجب شده روند استفاده از بیمه بیکاری در استان نزولی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از توسعه زیرساختهای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز خبر داد و افزود: در سال گذشته چهار شعبه جدید حل اختلاف به استان اضافه شد و تعداد شعب به ۳۴ مورد رسید.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ هزار و ۷۹ دادخواست در حوزه کارگری ثبت شد که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته، اما ۳۰ درصد از این پروندهها از طریق صلح و سازش به نتیجه رسیده است.
هلاکو تأکید کرد: گسترش فرهنگ گفتگو و سازش در روابط کار، نقش مهمی در افزایش آرامش محیطهای کاری و ارتقای بهرهوری دارد.
وی همچنین از کاهش زمان رسیدگی به دعاوی خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی از ۲۰ روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: با ارتقای کیفیت رسیدگیها و آموزش نیروهای تخصصی، تعداد پروندههای ارجاعی از دیوان عدالت اداری ۳۳ درصد کاهش یافته و میزان نقض آرا نیز ۲۰ درصد کمتر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی بازرسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۶ بازرس کار بر بیش از ۴۶ هزار کارگاه و ۱۹۷ هزار کارگر بیمهشده نظارت دارند که این تعداد پاسخگوی حجم فعالیتها نیست.
هلاکو از جذب ۱۷ نیروی جدید در حوزه بازرسی خبر داد و افزود: این نیروها مراحل جذب را طی کردهاند و پیشبینی میشود طی ماههای آینده به مجموعه اضافه شوند.
وی همچنین به مشکلات حوزه معادن استان اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به ۱۱ معدن، بهویژه معوقات کارگران، از مهمترین دغدغههای این اداره کل است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر لزوم دقت در واگذاری معادن، اظهار کرد: ضروری است صلاحیت فنی و مالی بهرهبرداران پیش از واگذاری بهطور دقیق بررسی شود و رعایت استانداردهای ایمنی و پرداخت حقوق کارگران در قراردادها لحاظ شود.
هلاکو خاطرنشان کرد: در صورت عدم پایبندی بهرهبرداران به تعهدات، باید با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط، اقدامات قانونی لازم از جمله خلع ید انجام شود تا از بروز مشکلات کارگری و اجتماعی جلوگیری شود.
