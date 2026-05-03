میدری: بهبود معیشت مردم و کارگران اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر، آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران و گروههای کار نمونه و تلاشگران خدمات شهری در جنگ رمضان با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اسبق کار در محل این وزارتخانه برگزار شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت یاد شهدای جنگهای تحمیلی، گفت: در این روز قسم یاد میکنیم، به خون شهدا وفادار بمانیم و از تمام توان برای تحقق آرمانهای انقلاب استفاده کنیم.
وی ضمن تشکر از کارگران، امدادگران، آتشنشانها و پرستارها، افزود: این جمع اعم از وزرای اسبق کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارفرمایی و کارگری نشاندهنده همراهی برای منافع کارگران کشور است.
وی ادامه داد: رهبر شهید طی ۴۲ سال، هر ساله با کارگران دیدار داشتند که فقط در دو سال به دلیل شرایط خاص مانند پاندمی کرونا این دیدار حضوری، امکانپذیر نشد و به پیامی کتبی بسنده کردند.
وی اظهار کرد: فرامین ایشان در سالهای مختلف، منشور کار و تولید در ایران است و ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را موظف میدانیم تا به تمام فرامین ایشان عمل کنیم و مروج منشور کار و تولید رهبر شهیدمان باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به پیام رهبر امروز ایران اسلامی به مناسبت روز کارگر و معلم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط جنگ از دیدار ایشان محروم هستیم اما ایشان طی پیامی تاکید کردند بزرگداشت روز کارگر به معنای تکریم انسانیت است. این تجلیل از کارگران به این دلیل نیست که تولید میکنند بلکه به دلیل عشق به کار و روح بخشیدن به جمهوری اسلامی است. بنابراین، ما باید کارگران را به عنوان ستون تولید به رسمیت بشناسیم.
میدری با اشاره به تاکیدات رهبر ایران ادامه داد: امنیت شغلی، مسکن کارگری و... از جمله فرامین مختلف ایشان در حوزه کار است که تلاش داریم تمام آنها محقق کنیم.
وی تصریح کرد: امیدبخشی یکی از این فرامین بوده و همان طور که رزمندگان در نبرد نظامی برتری خود را نشان دادند و مردم در خیابانها مقاومت خود را به اثبات رساندند، ما مسئولان دولتی نیز باید نشان دهیم در اقتصاد مقاومتی، پیروزی را در صحنه اقتصادی عملیاتی میکنیم.
وزیر کار با بیان این که امروز با شرایط بسیار سخت اقتصادی مواجه هستیم و نمیتوانیم از شرایط موجود با تورم بالا و سختیهایی که وجود دارد اظهار رضایت کنیم، گفت: شرایط دشوار اقتصادی به مسئولان بار سنگینی را تحمیل کرده است و شبانه روز دولت و مسئولان به دنبال تغییر دادن صحنه اقتصاد، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم هستند.
دولت به دنبال بهبود شرایط کشور
میدری در ادامه سخنان خود گفت: باید توجه داشت که برخی کشورها با محاصره اقتصادی توانستهاند ملتهای مختلف را به زانو درآورند اما این دشمنان نتوانستند چنین شرایطی را به ملت ایران تحمیل کنند. هر چند ما با تورم بالا مواجه هستیم، اما آنچه در کشورهایی مانند آلمان در دورههای بحرانی، یونان، یوگسلاوی، مجارستان، زیمبابوه و ونزوئلا رخ داد، هرگز به این شکل بر ملت ایران کارایی نخواهد داشت.
وی افزود: البته ما به عنوان مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور به طور کامل رضایت نداریم؛ اما مقاومت و تلاش شما در بخشهای مختلف تولیدی، دستاوردهای بزرگی رقم زده است. امروز هرگاه در کشور کمبودی در برخی مواد یا کالاها مشاهده میشود، نخست بررسی میکنیم که چه میزان از آن را میتوان در داخل تولید کرد. واقعیت این است که بسیاری از کشورها در منطقه، توانایی تولید محصولاتی را که ایران قادر به تولید آنها است را ندارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همانگونه که در حوزه موشکی شگفتی جهانیان را برانگیختیم، در عرصه تولید نیز پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهایم. در صنایع دارویی، پتروشیمی و فولادسازی، استقلالی که رهبر شهید سالها بر آن تاکید داشتند، تا حد زیادی محقق شده است.
میدری ادامه داد: این میزان پیشرفت برای ما قانعکننده نیست و دولت با تمام توان در حال تلاش برای بهبود شرایط است. به دستور رئیسجمهور، کمیتههای مختلفی تشکیل شده و محور اصلی فعالیت آنها در گام نخست، رسیدگی به معیشت مردم بهویژه کارگران است.
وی اظهار کرد: موضوع تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، پیش از آغاز جنگ به دستور رئیسجمهور در دستور کار قرار گرفته و اکنون مراحل تدوین و نهایی شدن خود را طی میکند.
از کارگران تعدیل شدهای حمایت میکنیم
وزیر کار گفت: در عرصه اشتغال در دورانی که بسر میبریم آنچه مقررات اجازه میداد را عملی کردیم اما خیلی از کسانی که امروز کار خود را از دست دادهاند، مشمول قانون کار نیستند به این علت که بیمه بیکاری نمیدادند.
این مقام عالی وزارت افزود: کمیتهای در دولت تشکیل شده تا بررسی کنیم که برای این کارگران چه کاری میتوان انجام داد تا بتوانیم با تأمین منابع مالی لازم، تمام کسانی که در اثر جنگ آسیب اقتصادی دیدهاند را مورد حمایت قرار دهیم؛ قبول کنید که در شرایط بسیار پیچیدهای هستیم وضعیتی که به خوبی لمس میشود و لازم به توصیف نیست.
وی تاکید کرد: آنچه دنبال میکنیم این است که معیشت مردم و وضعیت کارگران در مرحله اول حمایت دولت باشد؛ رهبر انقلاب در پیام خود بر امیدآفرینی، توجه عمیق به کارگران، کارآفرینی و حمایت از صنایع داخلی و کارگران مولد تأکید کردند؛ بنابراین حمایت از همه کارگران دستوری است که رهبر معظم انقلاب به همه ما دادهاند و رئیسجمهور در حال اجرایی کردن آن است.
آمریکا و استثمار کشورها
وی با تاکید بر این که همه این مشکلات را میتوانیم با وحدت و همدلی سپری کنیم، افزود: آنچه باید خودداری کرد ذرهای تردید نسبت به همدلی مسئولان نظام با ملت ایران است؛ ما باید کنار هم بایستیم تا این صحنه تاریخی را با فتح قله به پایان برسانیم.
وزیر کار گفت: با اطلاعات و آمار میگویم بررسیها نشان میدهد که آنچه آمریکا را توانسته سرپا نگه دارد استثمار و استعمار پنهان همه کارگران جهان است؛ آمریکا همه بحرانهای اقتصادی خود را با چپاول پنهان یکایک کشورهای انجام میدهد که سر تعظیم در مقابل او فرود آوردند. امروز ایران در همراهی با کشورهای عضو بریکس به دنبال نظم نوینی در جهان است تا قدرت را به نفع همه جهان تغییر دهد.
این مسئول دولتی عنوان کرد: جهان تک قطبی آمریکا پایان یافته و همانگونه که رهبر شهیدمان گفتند دوره انزوای آمریکا آغاز شده است زیرا اولین بار است که آمریکا وارد جنگی میشود و اروپا و ژاپن با او همراهی نمیکنند؛ این مسئله نشاندهنده انزوای آمریکا است.
میدری همچنین گفت: ایران، چین و هند تمدنسازان جامعه بشری بودهاند، ما ۳۰۰ سال قبل از اینکه دولتی در اروپا شکل بگیرد دولت داشتیم. ایران سابقه ۶۰۰۰ ساله دارد و رمز تمدنسازی را میداند؛ دشمنان که میدانند دوباره چین یا هند دیگری میتواند این بار در ایران زاییده شود، دست به تجاوزی میزنند که با هیچ یک از شعارهای دموکراسی و حقوق بشری سازگار نیست و حتی رئیسجمهور نامحترم آمریکا اعتراف به دزدی دریایی و آدم ربایی میکند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارد؛ بنابراین امروز ما در یک حماسه اقتصادی بزرگ هستیم که با همراهی آحاد مردم امکانپذیر است.
گفتنی است، در این مراسم از ۲۱ برگزیده و کارگر نمونه تقدیر شد. در کنار این کارگران، از نمایندگان نیروهای سازمان هلال احمر، وزارت نیرو و... که در جنگ تحمیلی سوم فداکاری کردند، تجلیل شد.
