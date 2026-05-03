ثبت ۱۵۰ هزار درخواست برای صدور آنی کارت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتگویی با اشاره به روند اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت بیان کرد: این طرح در بهمن ۱۴۰۴ با هدف کاهش زمان صدور کارت و ارائه خدمت سریعتر به هموطنان رونمایی شد، بهگونهای که امکان صدور کارت سوخت در مدت حداکثر ۲۴ ساعت برای متقاضیان فراهم میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در تهران آغاز شد، افزود: پس از حدود دو ماه، برنامهریزی برای توسعه آن در سراسر کشور انجام و مقرر شد تا فروردین ۱۴۰۵، همه نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به دستگاههای صدور آنی کارت سوخت مجهز شوند، اما بهدلیل آغاز جنگ تحمیلی فرآیند تولید، نصب و راه اندازی دستگاهها با تأخیر روبهرو شد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: پیش از آغاز جنگ، موفق شدیم ۵۶ دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت را در ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در سراسر کشور تجهیز کنیم.
توقف تولید کارت در دوره جنگ
باصفا با اشاره به شرایط ایجادشده در دوره جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: با آغاز جنگ در نهم اسفند پارسال، شرکت تولیدکننده کارت، همچنین شرکت طرف قرارداد برای تأمین تجهیزات بهدلیل شرایط جنگی فعالیت خود را متوقف کردند.
وی با یادآوری اینکه در جنگ ۱۲ روزه شاهد توقف تولید حدود دو ماهه کارت هوشمند سوخت در کشور بودیم، افزود: در آن زمان ظرفیت تولید روزانه ۱۵ هزار کارت بود و بهدلیل برخی محدودیتها، امکان افزایش سریع این ظرفیت وجود نداشت، اما پس از جنگ و عادی شدن شرایط با تمرکز بر پروژههای صدور آنی و مهندسی معکوس توانستیم ظرفیت تولید کارت هوشمند سوخت را از ۱۵ هزار کارت در روز به ۵۰ هزار کارت افزایش دهیم.
مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴ با وجود اینکه شرکت تولیدکننده کارت، فرآیند تولید را بهطور کامل متوقف کرده بود، همکاران ستاد، واحدهای فنی و مناطق سیوهفتگانه توانستند روزانه ۴ هزار کارت هوشمند سوخت با دستگاههای صدور آنی تولید کنند و یکروزه به متقاضیان تحویل دهند تا روند خدمترسانی به مردم حتی در آن شرایط سخت و دشوار نیز متوقف نشود.
باصفا با اعلام اینکه طی ایام جنگ تحمیلی اخیر، ۱۵۰ هزار درخواست برای صدور آنی کارت هوشمند سوخت ثبت شد که از این تعداد ۱۲۵ هزار نفر با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در سراسر کشور توانستند کارت خود را دریافت کنند، افزود: دیگر متقاضیان تاکنون برای دریافت کارت مراجعه نکردهاند.
وی با تأکید بر اینکه تعداد کارتهای صادرشده در ایام جنگ با تلاش شبانهروزی همکاران ستاد و نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در شرایطی که بسیاری از فعالیتها در کشور بهدلیل جنگ با محدودیت مواجه بود تولید و تحویل شد، تصریح کرد: هم اکنون هیچ کارتی در صف تولید باقی نمانده و همه کارتهای معوق، تولید و به پست تحویل داده شدهاند. پیشبینی میشود ظرف چند روز آینده این کارتها به دست متقاضیان برسد.
۳ روش برای دریافت کارت سوخت
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه درباره روشهای ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت گفت: سه مسیر اصلی برای درخواست کارت وجود دارد؛ نخست مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ است که در این روش بهدلیل طی شدن فرآیندهای اداری و ارسال اطلاعات به شرکت تولیدکننده، زمان تحویل کارت حدود ۴۵ روز است.
باصفا ادامه داد: روش دوم؛ ثبت درخواست از طریق سامانه اینترنتی سامانه هوشمند سوخت (FCS) است که بر این اساس متقاضی میتواند دریافت کارت از طریق پست یا تحویل حضوری را انتخاب کند.اگر گزینه ارسال پستی انتخاب شود، مدارک باید جمعآوری و برای شرکت تولیدکننده ارسال شود و به همین دلیل فرآیند صدور و تحویل کارت حدود ۷ تا ۱۰ روز زمان میبرد.
وی گفت: روش سوم همان طرح صدور آنی (یکروزه) است که در آن متقاضی هنگام ثبت در سامانه fcs.niopdc.ir درخواست گزینه تحویل حضوری را انتخاب میکند و ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست میتواند با مراجعه به ناحیه مشخصشده کارت خود را دریافت کند.
ثبت روزانه ۲۰ هزار درخواست کارت
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه روزانه حدود ۲۰ هزار درخواست کارت هوشمند سوخت در کشور ثبت میشود، افزود: از این تعداد حدود ۴ هزار درخواستمربوط به صدور آنی، درخواست مربوط به ثبت در سامانه و دریافت از طریق پست و ۷ هزار مورد از طریق دفاتر پلیس +۱۰ است.
باصفا تأکید کرد: گاهی برخی شهروندان تصور میکنند همه کارتها باید ظرف یک روز صادر شود، در حالی که فقط در روش صدور آنی کارت هوشمند با تحویل حضوری چنین امکانی وجود دارد و سایر روشها مانند ثبت درخواست از طریق دفاتر پلیس + ۱۰، ۴۵ روز و از طریق سامانه fcs.niopdc.ir و دریافت پستی ۱۰ روزه است.
لزوم مراجعه بهموقع برای تحویل کارت
وی با اشاره به برخی ازدحامها در نواحی توزیع کارت گفت: علت این ازدحامها اغلب مراجعه نکردن متقاضیان در زمان تعیینشده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: زمانی که این افراد پس از چند روز یا چند هفته مراجعه میکنند، حجم مراجعان ناگهان افزایش مییابد و همین موضوع سبب ایجاد صف و ازدحام در برخی نواحی میشود.
باصفا با تأکید بر اینکه برنامه تجهیز ۲۴۰ ناحیه در سراسر کشور به این دستگاهها در ماه آینده در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: همزمان مذاکراتی نیز با شرکت پست انجام شده تا در آینده امکان تحویل کارتهای صادرشده در قالب این طرح از طریق پست هم فراهم شود.
به گفته وی، بیشترین درخواستهای صدور آنی کارت سوخت مربوط به استانهای تهران، البرز و خوزستان بوده است.
