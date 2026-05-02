به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ضرورت مدیریت صحیح مصرف بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی در زمان سوخت‌گیری در جایگاه‌ها (اعم از نرخ اول و دوم) ضروری است.

بر اساس این اطلاعیه، کارت‌های سوخت موجود در جایگاه‌ها تنها برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند؛ از این‌رو به‌منظور تسهیل خدمت‌رسانی، جلوگیری از ایجاد صف و صرفه‌جویی در زمان، از شهروندان درخواست شده است هنگام مراجعه به جایگاه‌ها کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین اعلام کرد افرادی که به هر دلیل کارت هوشمند سوخت شخصی ندارند، می‌توانند برای ثبت درخواست صدور کارت از طریق مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا از طریق سامانه اینترنتی صدور کارت سوخت به نشانیww.fcs.niopdc.ir

اقدام کنند و گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است برای مالکان خودروهای وارداتی نیز امکان صدور کارت هوشمند سوخت شخصی با نرخ سوم فراهم شده است. از این‌رو از مالکان این خودروها دعوت شده است برای ثبت درخواست صدور کارت سوخت به دفاتر پلیس +۱۰ یا سامانه اینترنتی یادشده مراجعه کنند.