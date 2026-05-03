به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «بلوطهای سپید» ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در گالری محیطی خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود.
این مجموعه، شامل عکسهای محمد فوقانی از فیلم سینمایی «اتاقک گلی» ساخته محمد عسگری است.
فوقانی در دیباچه این نمایشگاه چنین نوشته است:
«زمزمهای از دل خاک، قصهای با جادوی نور، صدا، سکوت و ثبت یک فریم به بزرگی برگی از تاریخ این سرزمین که در غالب یک کادر محدود جان گرفت.
هر فریم این فیلم، تپش قلبی است که میان خاک و خون، عشق را نفس میکشد. عکاسی برای من چیزی فراتر از ثبت تصویر است، شاید سفری است به عمق احساسی که میان درد و امید جاری است.
وقتی از پشت لنز غرق نگاه میشوم، ردپای انسانیت را جستجو میکنم، همانند مادری که در آغوش خود کودک خویش را نوید به زندگی میدهد یا جنگجویی که در دل آتش جنگ، برای آرامش آیندگان جان خود را هدیه میکند، اینجاست که زمین زخمها را میبلعد اما همچنان سبز میروید.
عکاسی این فیلم بهمانند فیلم «محمد (ص)» تمثیل نوشتن یک نامه عاشقانه به زندگی است، نامهای که به ما یادآوری میکند در میان هر فاجعه و زشتیهای جنگ، زیبایی مقاومت و عشق پا برجا است.
هر نگارش در قابی که مخاطب را جذب خود میکند، لبخندی است که از دل اشکها زاده شده، هر سایه نشانی از دلیری و هر نور، پیمانی برای جاودانگی عشق است، عشقی که حتی در میان ویرانی هم، طعم و طراوت عشق را میدهد.
انرژی نمایشگاه عکس «بلوطهای سپید»، دلالتی است برحرفهایگری و کاربلدی عوامل فیلم «اتاقک گلی»، که قدردان زحمات این عزیزان هستم.
در پایان از مدیریت خانه هنرمندان ایران که همواره حامی و همراه هنرمندان است کمال تشکر را دارم. همچنین دستان دوستان عزیزم، کارگردان این فیلم محمد عسگری و تهیهکننده محترم دکتر داود صبوری برای بهبار نشستن «بلوطهای سپید» را به گرمی میفشارم.»
محمد فوقانی، مشهور به نادر فوقانی، رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران در سال ۱۳۶۲ به دنیای عکاسی راه پیدا کرد و در سال ۱۳۷۱ عکاسی در سینما را آغاز کرد. او تا به امروز عکاسی ۱۳۰ فیلم سینمایی، سریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی را به عهده داشته و عکاس فیلمهای مشهور تاریخ سینمای ایران است که از آن جمله میتوان به آثاری چون «محمد (ص)» مجید مجیدی، «کاغذ بیخط» ناصر تقوایی، «پستچی سه بار در نمیزند» حسن فتحی، «دموکراسی در روز روشن» علی عطشانی، «دستهای آلوده» سیروس الوند و «من مادر هستم» فریدون جیرانی اشاره کرد.
فوقانی همچنین دارای نشان درجه ۱ هنری -دکترای عکاسی، برنده روبان افتخار جشنواره فتوژورنالیسم آمریکا، داور دومین جشنواره عکس تهران انجمن سینمای جوانان ایران - ۱۴۰۴ و برنده دو سیمرغ بلورین در دو دوره مختلف جشنواره فیلم فجر است.
وی، دیپلم افتخار و تندیس بهترین مجموعه عکس اتاقک گلی در جشنواره فیلم دفاع مقدس - ۱۴۰۴ نیز در کارنامه دارد.
علاقهمندان میتوانند برای دیدن این آثار از ۱۷ تا ۳۱ اردیبهشت به گالری محیطی خانه هنرمندان ایران واقع در ضلع جنوب غربی بوستان هنرمندان مراجعه کنند.
