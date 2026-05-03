به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر یکشنبه در نشست شورای سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین، با تقدیر از تدوین سه راهبرد «تربیت هدفمند، کادرسازی و تولید آثار هنری»، بر ضرورت تبدیل این راهبردها به میدان عمل تأکید کرد.
فرمانده سپاه قزوین در تشریح رسالت هنرمند متعهد، به سیره شهید مطهری اشاره کرد و افزود: او در خفقان رژیم پهلوی و زیر رصد لحظهای ساواک، معارف دینی را به حماسه تبدیل کرد. کتاب نوشت، اما متوقف نشد؛ سخنرانی کرد اما به سخنرانی متوقف نشد و وقتی احساس کرد نسل نوجوان به اسطوره نیاز دارد، شأن علمی خود را خرج کرد و برای کودکان داستانهای دینی نوشت و تلاش کرد که پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد.
وی سپس به شهید آوینی پرداخت و تصریح کرد: او تمام تعلق خاطر خود به فلسفه غرب را در یک انقلاب درونی کنار گذاشت و کتابهایش را در سطل انداخت و گفت اینها من را نگه نمیدارد و به سراغ نیاز واقعی جامعه رفت و در همین راستا اولین اثرش را در بلوچستان با حداقلها ساخت. بعد هم ادبیات مقاومت و ایثار را از دل جبههها استخراج کرد و خودش زبان آن شد و کار هنرمند در جامعه پرتلاطم امروز، دقیقاً همین است.
سردار رفیعی آتانی سپس به شخصیت رهبر شهید پرداخت و با ذکر بیانی از ایشان در توصیف امام راحل گفت: خود ایشان فرمودند هنرشناس و شعرشناس بودن برای هر کسی یک برجستگی است اما هنر امام، «ساخت افکار عمومی» و «ابداع واژههای ماندگار» برای نگهداشتن مردم در میدان بود. امروز که خود ایشان در راه همین آرمانها به شهادت رسیدهاند، وظیفه ما دوچندان شده است.
هنرمندان عواطف و خشم مقدس ملت را به جریان سیال و پیشرونده تبدیل کنند
وی با انتقاد از کمکاری در معرفی ابعاد شخصیتی رهبر شهید افزود: انتظار من از هنرمندان قزوین این است که تنها پیرامون مجاهدتها و هنرنماییهای حضرت آیتالله خامنهای، دستکم صد اثر فاخر خلق کنند. این کمترین دینی است که میتوانیم به ایشان ادا کنیم.
فرمانده سپاه قزوین با ذکر خاطرهای از ساعات اولیه پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: نیمهشب بود که خبر قطعی شد. به بچهها گفتم اجازه ندهید احساسات غلبه کند. گفتم بنر میخواهید بزنید، بزنید «امام هنرمندان»، «امام مدافع توحید»، «امام ملت ایران». هنر ما این بود که حتی در اوج مصیبت، ساختار فکری جامعه را زنده نگه داریم. این دقیقاً همان هنری است که رهبر شهیدمان یک عمر به ما آموخت.
وی در پایان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد: امروز که دشمن صراحتاً به ترور رهبر یک ملت افتخار میکند، شما حق ندارید صرفاً غرق در احساسات شوید. جنگ، جنگ محتوا و روایت است. باید عواطف و خشم مقدس این ملت را به زبان هنر به یک جریان سیال و پیشرونده تبدیل کنید.
سردار رفیعی آتانی خطاب به هنرمندان حاضر تصریح کرد: خودتان را خرج کنید. اعتبار هنری خودتان را پای کار بیاورید. بیایید راه ناتمام شهید خامنهای، شهید مطهری و شهید آوینی را ادامه دهید و نشان دهید که این ملت با شهادت رهبرانش از پا نمیافتد، بلکه مصممتر از همیشه به سوی قلهها پیش میرود.
